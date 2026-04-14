PP de Toledo califica de "oportunistas" las criticas del PSOE al Parque de La Vega y apunta a la inacción en su gobierno

Archivo - El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Toledo, Juan José Alcalde. - PP - Archivo

TOLEDO 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Popular, Juan José Alcalde, ha respondido a las críticas realizadas por el PSOE sobre el futuro parque de La Vega y las ha calificado de "incoherentes y oportunistas".

El concejal del PP ha argumentado que las dos legislaturas anteriores, con el Gobierno municipal en manos del PSOE, "han sido testigos de cómo el parque de La Vega se degradaba progresivamente sin hacer absolutamente nada para evitarlo, por lo que ahora resulta sorprendente que quienes no actuaron cuando tenían la responsabilidad, ahora pretendan dar lecciones desde la oposición".

Por otro lado, el concejal ha defendido el trabajo que está realizando el actual equipo de Gobierno para revitalizar este enclave emblemático de la ciudad que se pone de manifiesto en el interés que ha suscitado la licitación de los quioscos de este entorno, según ha informado el PP por nota de prensa.

"Han sido 16 las empresas que se han presentado para los seis quioscos y cinco más para el contrato de la Casa de Corcho, lo que demuestra la confianza en esta iniciativa y su potencial para dinamizar la zona", ha explicado.

Asimismo, ha defendido que este proyecto no solo busca mejorar el estado del parque, sino también ofrecer nuevas oportunidades de ocio y actividad económica "desde el respeto al entorno y fomentando un uso responsable del espacio público".

Además, ha subrayado Juan José Alcalde, "gracias a esta actuación, Toledo contará con una entrada imperial única a la ciudad, a la altura de su historia y su patrimonio", al tiempo que ha pedido al PSOE "que abandone la crítica fácil y se sume a proyectos que benefician a todos los toledanos".

Por último, ha reiterado que el compromiso del Gobierno municipal es claro, "seguir trabajando para recuperar, mejorar y poner en valor nuestros espacios públicos, garantizando siempre la convivencia y el respeto que merecen los vecinos y visitantes de Toledo".