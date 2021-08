PP vendrá cargado de propuestas al inicio del curso político y espera "ansioso" la agenda de Page de la próxima semana

TOLEDO, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha destacado que su partido vendrá cargado de propuestas de cara al inicio del curso político y espera "ansioso" la agenda del presidente regional, Emiliano García-Page, para la próxima semana.

"Frente a la ausencia de Page y de todo su Gobierno durante el verano, el PP de Paco Núñez continúa al pie del cañón estando presente en cada rincón de nuestra tierra".

Así se ha pronunciado Agudo en Alcañizo (Toledo), donde ha valorado la presencia del PP en los pueblos, con la gente y en la calle acompañando a los vecinos de la región en todos y cada uno de los municipios, especialmente, en fechas tan importantes como es la celebración de sus fiestas patronales".

En este sentido, ha recalcado que el PP siempre quiere estar cerca de los vecinos, ya que "donde hay un problema, el PP quiere estar, y allí donde hay una celebración, el PP está", porque a nosotros "nos preocupa la vida de los castellanomanchegos y sus dificultades", ha informado el PP en nota de prensa.

De esta manera, ha destacado que el PP iempre está presente en todos y cada uno de los rincones de esta gran región con nuestro presidente, Paco Núñez, en permanente contacto nuestros alcaldes, concejales, y con los vecinos de esta tierra.

Asimismo, ha recordado que, el que "lamentablemente no está" es Page, que "sigue desaparecido a día 29 de agosto" a pesar de todas las preocupaciones y todos los problemas que hay en nuestra tierra como es el aumento del número de contagios y fallecidos a causa del covid-19". "Ya no sabemos qué tiene que pasar para que Page vuelva de vacaciones", ha denunciado Agudo, que al mismo tiempo ha asegurado que hoy domingo "Page tampoco tiene agenda en esta tierra".

Además de esto, ha señalado que el PP "espera ansioso" conocer la agenda de Page para la próxima semana que "ni está ni se le espera" y que no está cuando los agricultores lo están pasando mal de cara a la próxima vendimia, no está cuando se ataca a los ganaderos por parte del ministro Garzón y que no está a cuatro días de que comience el curso escolar.

Por último, ha insistido en que, el PP "vendrá cargado de propuestas" de cara al inicio del próximo curso político después de escuchar a toda la sociedad castellanomanchega y que, esas iniciativas se verán "plasmadas" en las Cortes Regionales y serán trasladadas "pueblo a pueblo y vecino a vecino".

Por todo lo anterior, Agudo ha afirmado que el PP-CLM, con el presidente Paco Núñez, se ha convertido en la alternativa real de Gobierno para nuestra tierra frente a un Page "ausente, desaparecido y que sigue de vacaciones" en los peores momentos que vive Castilla-La Mancha.