Los portavoces Víctor Morejón (Vox) y Alfonso Esteban (PP). - PP GUADALAJARA

GUADALAJARA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales del Partido Popular y Vox en el Ayuntamiento de Guadalajara presentarán en el próximo Pleno una moción conjunta para instar a la inclusión de diversas enmiendas al Proyecto de Ley de Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2027, con una inversión global de 73 millones de euros destinada a atender necesidades estratégicas de la ciudad.

Así lo han anunciado este jueves los portavoces de ambos grupos, Alfonso Esteban y Víctor Morejón, quienes han coincidido en denunciar la falta de compromiso del Gobierno regional con Guadalajara y la escasa presencia de la ciudad en las cuentas autonómicas.

Durante la comparecencia, Alfonso Esteban ha criticado que de un presupuesto autonómico que supera los 13.600 millones de euros, Guadalajara apenas reciba inversiones voluntarias por valor de 400.000 euros, una cifra que ha calificado de "ridícula" e impropia de una capital de provincia en constante crecimiento.

El portavoz popular ha asegurado que esta situación supone una "falta de respeto" hacia los vecinos de Guadalajara y evidencia que la ciudad vuelve a quedar fuera de las prioridades del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Según ha explicado, las únicas partidas previstas para la capital son 100.000 euros para la estación de autobuses y 300.000 euros para el Ateneo Municipal, cantidades que considera "claramente insuficientes para abordar proyectos largamente demandados por la ciudadanía".

PROMESAS INCUMPLIDAS PARA GUADALAJARA

Alfonso Esteban ha sido especialmente crítico con la situación de la estación de autobuses de Guadalajara, una infraestructura cuya remodelación integral ha sido anunciada en repetidas ocasiones por el Gobierno regional sin que hasta ahora se haya materializado.

El portavoz popular ha recordado que se trata de una competencia de la Junta y ha lamentado que, año tras año, los presupuestos autonómicos vuelvan a posponer una actuación necesaria para mejorar un servicio utilizado diariamente por miles de viajeros.

Esteban ha denunciado que los sucesivos anuncios realizados por el Ejecutivo regional han quedado en promesas incumplidas y señaló que la partida consignada para 2027 vuelve a ser insuficiente para acometer la transformación que precisa esta infraestructura.

"Llevan años prometiendo una remodelación integral que nunca llega", ha argumentado el portavoz popular durante su intervención Igualmente, que ha mostrado su preocupación por el abandono del Fuerte de San Francisco, uno de los conjuntos patrimoniales más importantes de la ciudad.

Por su parte, Víctor Morejón denunció que Guadalajara viene sufriendo una situación de infrafinanciación por parte del Gobierno regional pese a su crecimiento demográfico, económico y empresarial.

"Destinar 100.000 euros a la estación de autobuses y 300.000 al Ateneo, de un presupuesto regional de 13.587 millones, es calderilla. Estamos hablando de apenas el 0,0029 % del presupuesto de Castilla-La Mancha, una cantidad ridícula para las necesidades de Guadalajara", ha señalado en este sentido.

Morejón ha cuestionado asimismo que la Junta reserve 500.000 euros para la gestión del cobro del canon del agua mientras siguen pendientes esas inversiones.

La moción reclama, además, un plan para que las empresas y autónomos del Corredor del Henares puedan acceder a las mismas ventajas fiscales que en la Comunidad de Madrid y pide garantizar el abastecimiento de agua mediante la conexión entre Alcorlo y Beleña.

El portavoz de Vox ha pedido a Alberto Rojo y al Grupo Municipal Socialista que respalden la iniciativa y reclamen al Gobierno regional la financiación que necesita la ciudad.

"O votan con Guadalajara, o votan con Page", ha señalado ante el próximo debate en el Pleno.

UN PAQUETE DE ENMIENDAS PARA INFRAESTRUCTURAS, EDUCACIÓN Y SANIDAD

La moción que defenderán ambos grupos recoge las enmiendas que serán planteadas en las Cortes regionales y que suman un total de 73 millones de euros para proyectos considerados prioritarios para la ciudad.

Entre ellos destacan la rehabilitación integral del Fuerte de San Francisco, la remodelación de la estación de autobuses, el desdoblamiento de la carretera CM-101, la recuperación del Ateneo Municipal, la creación de una residencia de estudiantes en el antiguo edificio de los juzgados, inversiones para el Parque Científico y Tecnológico y diversas actuaciones en materia educativa, sanitaria y deportiva.

La propuesta también incorpora actuaciones para garantizar el abastecimiento de agua mediante las infraestructuras necesarias de conexión con Alcorlo, así como la elaboración de un Plan Estratégico para el Corredor del Henares que impulse la competitividad económica del territorio y permita afrontar los efectos derivados de la proximidad con la Comunidad de Madrid.

Ambos grupos municipales coincidieron en señalar que la moción busca trasladar una posición conjunta en defensa de los intereses de Guadalajara y reclamar al Ejecutivo autonómico unas inversiones acordes con las necesidades reales de una ciudad que continúa creciendo y consolidándose como uno de los principales motores económicos de la región