El precio de la cesta de la compra se mantuvo estable en C-LM en junio aunque con oscilaciones en los productos frescos

Mujer haciendo la compra. - JCCM

TOLEDO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio de Precios en Consumo de Castilla-La Mancha, impulsado por la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad y elaborado por la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca y la Unidad de Transferencia del Conocimiento 'Innovación Abierta', de la Universidad de Castilla-La Mancha, en colaboración con CAVE-CLM, ha publicado el informe correspondiente al mes de junio, que analiza la evolución de los precios registrada durante mayo.

Los resultados muestran una relativa estabilidad en la cesta de la compra, aunque algunos productos frescos continúan experimentando importantes oscilaciones. El plátano canario mantiene la tendencia alcista observada en meses anteriores, con una subida del 9,5%, mientras que la naranja de mesa se encarece un 10% y el limón un 3%, coincidiendo con el final de la campaña citrícola, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Por el contrario, varios productos hortofrutícolas registran descensos muy significativos. Destacan las bajadas del pimiento italiano (-20,4%), el tomate de ensalada (-20,3%) y el brócoli (-17,4%), reflejando la entrada en plena temporada y una mayor oferta en los lineales.

En el grupo de carnes, la evolución de los precios sigue siendo moderada. Los cuartos traseros de pollo y el entrecot presentan ligeros incrementos, mientras que el jamón cocido y la pechuga de pavo muestran descensos superiores al 3%. Además, los investigadores destacan las importantes diferencias de precio entre establecimientos en productos como la costilla fresca de cerdo, lo que pone de manifiesto la importancia de comparar antes de comprar.

El apartado de pescados vuelve a evidenciar una elevada volatilidad. Tras ser uno de los productos que más bajó el mes anterior, el boquerón aumenta ahora un 5,3%, mientras que las sardinas se encarecen más de un 10%. El salmón, por el contrario, reduce su precio casi un 3%.

Entre los alimentos elaborados y de despensa no se observan variaciones destacadas. El chocolate negro y el arroz son los productos con mayores descensos, mientras que el aceite de oliva mantiene una notable estabilidad. El queso manchego DOP continúa siendo uno de los productos con mayor dispersión de precios entre establecimientos, con diferencias que oscilan entre los 20 y los 38 euros por kilogramo.

Por último, en los productos del hogar se registran ligeros incrementos generalizados, siendo el lavavajillas manual el que presenta la mayor subida, superior al 2%. El gel de ducha continúa siendo uno de los artículos con mayores diferencias de precio según el establecimiento, con importes que oscilan entre 0,99 y 2,30 euros.

El estudio, realizado en 36 supermercados de las cinco provincias de Castilla-La Mancha, consolida ya una serie temporal que permitirá analizar con mayor profundidad las tendencias trimestrales y detectar con antelación posibles tensiones en la cesta básica de los consumidores castellanomanchegos.

La evolución de los precios en consumo de los distintos productos muestreados se puede consultar en la página web del Portal de Consumo: https://consumo.castillalamancha.es/.