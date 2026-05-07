El precio de la vivienda hasta marzo en C-LM se sitúa en 1.085 euros, un 6,3% más que el trimestre anterior

Archivo - Carteles de venta y alquiler de pisos en el barrio de Almagro, a 12 de marzo de 2023, en Madrid (España). El precio de la vivienda usada en venta subió un 4,2% en febrero de 2023 respecto al mismo mes del año anterior, con un aumento mensual del - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID/TOLEDO 7 May. (EUROPA PRESS) -

El precio medio por metro cuadrado de la vivienda en Castilla-La Mancha se situó en el primer trimestre del año en 1.085 euros, lo que supone una subida de 6,3 por ciento respecto al trimestre anterior y un 11,5% en este mismo periodo en tasa interanual, según la 'Estadística Registral Inmobiliaria' del Colegio de Registradores.

En la región, el número de compraventas de vivienda ha registrado un descenso del 1,5 por ciento en tasa trimestral hasta las 8.623 operaciones y en tasa interanual subió un 7,5% hasta las 34.305 operaciones.

A nivel nacional, el precio medio por metro cuadrado de la vivienda subió un 8,9% en el primer trimestre en tasa interanual y un 3,5% en tasa trimestral, hasta los 2.429 euros por metro cuadrado.

Por su lado, el número de compraventas de vivienda en el país ha registrado un leve descenso del 1,9% en tasa interanual, hasta las 701.828 operaciones, mientras que el descenso trimestral fue del 0,1%, con 178.096 operaciones en los primeros tres meses del año, todavía en niveles máximos desde el tercer trimestre de 2007.

La vivienda nueva presenta un incremento trimestral del 7,2%, con 39.473 compraventas, mientras que la vivienda usada alcanza las 138.623 compraventas, con un descenso trimestral del 2%. En diez comunidades autónomas, así como en treinta provincias, se han registrado descensos trimestrales en el número de compraventas.

Por tipología de vivienda, la vivienda usada ha registrado un encarecimiento trimestral del 2,2%, hasta los 2.366 euros por metro cuadrado, y la vivienda nueva del 6,2%, situándose en los 2.655 euros por metro cuadrado, de nuevo máximos históricos en ambas modalidades de vivienda.

MADRID, BALEARES, PAÍS VASCO Y CATALUÑA LIDERAN LOS PRECIOS

Por territorios, las comunidades autónomas con mayores precios medios han sido Comunidad de Madrid, con 4.407 euros por metro cuadrado, Islas Baleares (4.173 euros), País Vasco (3.474 euros) y Cataluña (2.852 euros).

Por provincias, las que han estado encabezadas por Madrid (4.407 euros), Islas Baleares (4.173 euros), Guipúzcoa (3.889 euros), Vizcaya (3.512 euros) y Málaga (3.339 euros).

En cuanto a las capitales de provincia, los mayores precios se han alcanzado en San Sebastián (6.154 euros), Madrid (5.428 euros), Barcelona (4.922 euros), Palma (4.202 euros) y Bilbao (3.685 euros).

Durante el primer trimestre del año, en catorce comunidades autónomas y treinta y cinco provincias se contabilizan incrementos trimestrales del precio medio.

EL NÚMERO DE HIPOTECAS SUBE UN 15,2%

El número de hipotecas sobre vivienda registradas en el primer trimestre ha crecido un 15,2% en tasa interanual, hasta las 513.092 hipotecas sobre vivienda.

Sólo en el primer trimestre se han registrado 133.618 hipotecas, lo que supone un crecimiento trimestral del 0,9%. Con respecto al total de compraventas de vivienda del trimestre, alcanza un peso del 75%.

Siete comunidades autónomas han registrado incrementos trimestrales, alcanzándose las mayores cuantías en Andalucía (27.270 hipotecas en el trimestre), Cataluña (24.254), Comunidad de Madrid (20.379) y Comunidad Valenciana (15.640).

Por su lado, el endeudamiento hipotecario por metro cuadrado ha registrado el duodécimo incremento consecutivo (2,6%), alcanzando un importe medio de 1.808 euros por metro cuadrado.