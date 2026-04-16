Los precios de abonos generales de la Plaza de Toros de Albacete suben un 3% y las localidades sueltas un 5%

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, durante una intervención desde la Plaza de Toros. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento ha estudiado en Junta de Gobierno la única oferta presentada para gestionar la Plaza de Toros durante los próximos años, que ha sido la correspondiente a la UTE Toros Paltoreo y Simón Casas Production, que ya lleva al frente del coso las últimas temporadas. Sólo subirá un 3% el abono general y un 5% las localidades sueltas, mientras que se mantiene el precio de 50 euros en los abonos para jóvenes, jubilados y parados.

El concejal de Asuntos Taurinos Alberto Reina ha señalado que "la empresa licitadora cumple con el requisito que exigíamos de mantener al máximo los precios".

Además, habrá 252 nuevos abonos para jóvenes de hasta 28 años, y en lo que respecta a las aportaciones a la Escuela Taurina, la empresa ofrece un incremento de seis lotes en tentadero de seis vacas cada uno, y cuatro clases prácticas más. También ofrece tres contratos en plazas de primera categoría a novilleros con picadores, mientras que los matadores de toros locales dispondrán de cinco contratos en plazas de primera categoría y seis contratos en plazas de tercera categoría

La empresa tiene ahora diez días hábiles para presentar la documentación sobre cumplimiento de obligaciones tributarias y requisitos de solvencia económica y financiera, técnica y profesional. Una vez recibida dicha documentación, será formalizado el contrato entre el Ayuntamiento y la adjudicataria, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Reina ha recordado que "dado que el coso es propiedad del Ayuntamiento, hemos querido con este nuevo pliego garantizar la cantidad y calidad de los festejos taurinos, sobre todo en San Juan y en la Feria de septiembre, además de reforzar el apoyo a la Escuela Taurina como verdadera esperanza de futuro para la fiesta".

DIEZ FESTEJOS TAURINOS

El pliego que ahora se adjudica tendrá un plazo máximo de cinco años (dos de contrato más tres posibles prórrogas anuales). El Abono de Feria incluirá diez festejos taurinos, del 8 al 17 de septiembre, de la máxima categoría artística, con ocho corridas de Toros, de las cuales una podrá ser de rejoneo o mixta en cualquiera de sus variantes, y dos novilladas con picadores. Del total de toreros programados, como mínimo, tres deberán ser locales.

En las fiestas de San Juan se hará una novillada sin picadores, con seis novilleros para seis novillos, preferentemente con alumnos de la Escuela Taurina. La empresa aportará un novillo-toro para un alumno de la Escuela Taurina en el Festival del Cotolengo, y también debe programarse una novillada sin picadores para alumnos de la Escuela Taurina.

El adjudicatario prestará los servicios sanitarios con el personal facultativo que exija la normativa y el material médico quirúrgico necesario, con un servicio de Clínica Móvil para casos de emergencia y evacuación urgente de espectadores. Además, debe suscribir una póliza de responsabilidad civil de dos millones de euros para responder de los daños causados a personas y bienes públicos o privados como consecuencia de la celebración de festejos taurinos o por fallos en la organización.

Alberto Reina ha asegurado que "los toros despiertan interés en la ciudadanía albaceteña y son además un elemento de llamada y atracción para el turismo Los eventos taurinos tienen una larga tradición en España y de manera destacada en nuestra ciudad, y además de la cuestión artística e identitaria, no debemos olvidar que el sector taurino mueve millones de euros anuales y mantiene muchos puestos de trabajo. Por eso, confiamos en que la Plaza de Toros de Albacete siga contribuyendo al mantenimiento y mejora de la fiesta nacional".