El preestreno de La Bala recaba un gran éxito en Albacete y Carlos Iglesias agradece la acogida: "Me siento en casa"

ALBACETE 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El preestreno de 'La Bala' ha recabado un gran éxito este viernes en Albacete. Su director, Carlos Iglesias, se ha congratulado de la acogida. "Quería un test con público real y aquí me siento en casa".

Dice, sobre el origen de la cinta, que "una bala oxidada ochenta años después aún puede decir la verdad". Y, ahí, supo que esta historia tenía que contarse, aunque doliera.

Organizado por la Diputación de Albacete y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el preestreno ha completado por tanto el aforo en su primer pase y ha obligado a programar un segundo.

Sobre la elección de Albacete, tras una parada previa, en octubre, en Manzanares, para los preestrenos, ha sido claro: "Quería un test con público real. Y Albacete siempre me ha tratado de forma excepcional. Aquí me siento en casa", ha señalado.

Y, en Albacete, la acogida del público lo ha reafirmado: "Entrar y ver la sala llena; que la gente pregunte, que se emocione* es de los mayores regalos que puede recibir un director", ha compartido con la prensa.

El evento ha contado con la presencia del diputado coordinador del Área Social de la Diputación, José González, del viceconsejero de Relaciones Institucionales de la Junta, Javier Vicario, Tras la proyección, el público ha disfrutado de un coloquio con los protagonistas, ha informado la Diputación en nota de prensa.

LA MEMORIA ES PRESENTE

En declaraciones previas a los medios, el diputado provincial José González ha subrayado el sentido profundo del apoyo institucional a una película como La Bala, afirmando que "la memoria democrática no es un asunto del pasado, sino del presente y del futuro que queremos construir".

Miembro del Consejo Asesor de Memoria Democrática de Castilla-La Mancha, González ha recordado unas palabras recientes del propio Iglesias: "Hablar de memoria no es abrir heridas; es permitir que sanen con luz y con verdad. Nada cura más que nombrar, que reconocer y que escuchar. Por eso estamos aquí: porque una democracia fuerte no es la que esconde, sino la que se atreve a mirarse de frente".

En este sentido, el diputado ha puesto en valor el papel del cine como motor de pensamiento crítico: "Películas como La Bala son necesarias. Nos interpelan, nos humanizan y nos recuerdan que sólo la dignidad de las víctimas -todas las víctimas- puede ser punto de partida de cualquier concordia real".

A ello ha sumado un reconocimiento institucional, subrayando que Carlos Iglesias vuelve a demostrar, con este trabajo, que la cultura puede abrir espacios de diálogo donde durante años ha habido silencio. "Y nuestra obligación es acompañar esa valentía con recursos públicos y con un compromiso firme con la verdad y la justicia", ha señalado.

El viceconsejero Javier Vicario ha recordado cómo surgió la propuesta del preestreno regional: "Carlos Iglesias y su productor Juan Gona nos hablaron del proyecto y nos propusieron preestrenarlo en Castilla-La Mancha. Vimos la película y nos encantó. Aborda las exhumaciones de forma magistral, una asignatura que este país sigue teniendo pendiente".

Y, sobre ello, Vicario ha aportado un dato demoledor: "España es el país de Europa con más personas desaparecidas de manera forzada, más de 130.000, y el segundo del mundo después de Camboya. Ante eso, apoyar una película así es un deber democrático".

El viceconsejero ha insistido, además, en el valor educativo de la obra. Asimismo, ha recordado que Castilla-La Mancha es "la tercera comunidad que más trabaja en memoria democrática en España", detallando exhumaciones realizadas y previstas en La Roda, Manzanares, Mesegar del Tajo y Tembleque.

En línea con estas palabras, José González ha recordado el trabajo que desarrolla la Diputación en esta materia. Tras exhumar la primera fosa de La Roda y entregar más de diez cuerpos hace unas semanas, se inicia ahora, con apoyo de la Secretaría de Estado, las 'catas arqueológicas' para localizar la segunda fosa. Hay familias que aún esperan respuestas y no vamos a dejarlas atrás", ha afirmado.