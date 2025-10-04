La presidenta de la Asociación de Viudas reivindica al colectivo: "Hemos criado y cuidado, seguimos siendo necesarias"

ALBACETE 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Confederación de Federaciones y Asociaciones de Viudas Hispania, Cristina Gómez, ha reivindicado la necesidad de mantener viva la unidad y la visibilidad del colectivo en todo el país. "Somos una parte importante de la sociedad: hemos cuidado, hemos criado, seguimos acompañando y seguimos siendo necesarias".

Durante la 50ª Asamblea Regional de Viudas de Castilla-La Mancha, celebrada en Albacete, ha afirmado que los logros de este colectivo "han costado mucho como para que nadie los dé por hechos". "Por eso debemos seguir juntas, defendiendo nuestros derechos y haciéndonos visibles".

Ha agradecido la implicación de la Asociación de Viudas de Albacete y la colaboración institucional de la Diputación, el Ayuntamiento y el Instituto de la Mujer, destacando "el esfuerzo silencioso y constante" de las mujeres que lideran las juntas locales y federaciones.

Ha recordado que el movimiento asociativo de viudas "ha sido pionero en la lucha contra la soledad y por la dignidad de las mujeres mayores, cuando nadie hablaba aún de ello".

Llanos González Cuenca, presidenta de la Asociación de Viudas de Albacete, ha hecho un emotivo recorrido por la historia del colectivo, "50 años de apoyo incondicional, de manos que se han unido y de corazones que han vuelto a latir". Ha recordado a las mujeres pioneras que, hace medio siglo, "decidieron que ninguna tendría que enfrentarse sola a la vida", y ha rendido un homenaje muy especial a Asunción Cuenca Martínez, presidenta histórica, "por su ejemplo, su entrega y su noble corazón".

"No somos viudas, somos mujeres que han amado y que han encontrado la fuerza y la dignidad para seguir adelante. Hemos aprendido a transformar el dolor en fortaleza", ha afirmado Llanos, subrayando la importancia de mantener vivas y abiertas las asociaciones "como espacios de aprendizaje, amistad y vida", ha expresado emocionada.

Tal y como ha informado la Diputación en nota de prensa, la Asamblea ha reunido a representantes de asociaciones de viudas de Albacete, La Roda, Campo de Criptana, Daimiel, La Solana, Miguelturra, Pedro Muñoz, Socuéllamos, Tomelloso, La Guardia, La Puebla de Almoradiel, Miguel Esteban, Quintanar de la Orden, Sonseca, Villacañas y Villanueva de los Infantes, entre otras localidades, consolidando a Albacete como punto de encuentro y de hermandad en este aniversario cargado de emoción, memoria y futuro compartido.

Han intervenido también el diputado provincial José González; la directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Lourdes Luna Ruiz; la concejala de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Albacete, Gala de la Calzada; y la psicóloga Susana Serrano, con la presentadora y humorista Charo Romero al frente de la conducción del evento, que ha contado con la actuación del Coro Universitario de Albacete, concluyendo con una posterior Comida de Hermandad en el Hotel Europa.

ESCUCHA Y HUMANIDAD

El diputado provincial coordinador del Área Social ha destacado la importancia del trabajo que las asociaciones de viudas realizan "poniendo en valor la unión, la escucha y la humanidad".

"No somos nadie solos, pero somos muchos si nos unimos. Hay que tejer redes para ser más fuertes, porque esas redes son las que impiden que nadie caiga", ha subrayado, haciendo referencia al papel esencial del asociacionismo como red de apoyo mutuo.

El diputado ha valorado el medio siglo de historia de la Asociación de Viudas de Albacete, que "ha sabido adaptarse a los cambios, mantener vivas las reivindicaciones y seguir poniendo en el centro la dignidad de la persona y los valores humanos que la sostienen".

De su lado, De la Calzada ha señalado que la Asociación de Viudas de Albacete es "un colectivo ejemplar y comprometido, que no sólo ayuda a sus asociadas a mantenerse activas proponiendo actividades de todo tipo, sino que además se preocupa de apoyar a quienes más lo necesitan". "Cada año lo demuestran en la festividad de la Virgen de la Candelaria con la tradicional entrega de canastillas a familias necesitadas a través de Cáritas, una "iniciativa solidaria y entrañable".

"Este congreso regional es una buena muestra de vitalidad, y también de alegría y compromiso cultural, gracias a la actuación del Coro Universitario de Albacete. Aquí se ve la fuerza de una Asociación de Viudas que es capaz de demostrar que las mujeres no se rinden nunca, y afrontan el futuro con optimismo y esperanza. Porque todas vosotras tenéis mucho futuro por delante, y queremos compartirlo con vosotras", ha afirmado, tal y como informa el Consistorio en nota de prensa.