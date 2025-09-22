Presidenta Audiencia de Albacete, sobre pulseras antimaltrato: "Han dado problemas bastante tiempo, no son infalibles"

La magistrada María Rosario Sánchez Chacón (derecha) toma posesión como nueva presidenta de la Audiencia Provincial de Albacete - VÍCTOR FERNÁNDEZ/EUROPA PRESS

ALBACETE 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La nueva presidenta de la Audiencia Provincial de Albacete, María Rosario Sánchez Chacón, se ha pronunciado al respecto de la polémica a cuenta del mal funcionamiento de las pulseras antimaltrato, asegurando que el sistema "ha venido dando problemas durante bastante tiempo", además de que no son "un medio infalible para la prevención y para la seguridad de las víctimas".

A preguntas de los medios, antes de su toma de posesión como nueva presidenta de la Audiencia albaceteña, Sánchez Chacón ha indicado que en "muchas ocasiones" las alarmas de estas pulseras saltan "de forma innecesaria".

"O bien porque el usuario que está localizado con la pulsera intenta quitársela o bien porque se produce algún tipo de interferencia, ese es el problema que a veces hemos encontrado", ha indicado.

Añade además que hay "muchos problemas" en poblaciones pequeñas, "donde la víctima y el supuesto agresor conviven", lo que provoca que salta la alarma aunque el presunto agresor "no se acerque intencionadamente".