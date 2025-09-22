Más jueces, más medios y abrir la Audiencia Provincial de Albacete a la ciudadanía, retos de su nueva presidenta

La magistrada María Rosario Sánchez Chacón (derecha) toma posesión como nueva presidenta de la Audiencia Provincial de Albacete. - VÍCTOR FERNÁNDEZ/EUROPA PRESS

ALBACETE 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La nueva presidenta de la Audiencia Provincial de Albacete, María Rosario Sánchez Chacón, asume el cargo con el objetivo de implementar su plan de actuación, con medidas que pasan por "mejorar el nivel resolutivo" de la institución, algo que afronta consciente de su limitación para "conseguir medios materiales y personales".

En declaraciones a los medios antes de tomar posesión, ha dicho además que quiere "continuar en el camino de apertura de la Audiencia y de la labor que hacen los jueces", con la intención de que la institución llegue "especialmente a la gente joven" para que "conozca la función y la importancia que tiene el Poder Judicial".

Preguntada por las limitaciones citadas, ha apuntado al apartado presupuestario, y es que Castilla-La Mancha "necesita más jueces".

"Es necesario el nombramiento de más jueces en toda la provincia de Albacete, pero especialmente en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, que lleva un retraso importante en el enjuiciamiento".