El presidente de las Cortes de C-LM entrega el proyecto de Estatuto a la presidenta del Congreso

TOLEDO 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha entregado este miércoles una copia del Estatuto de Autonomía a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, durante un encuentro que ha simbolizado el inicio de la tramitación en las Cortes Generales de la normativa aprobada el 29 de mayo en el Convento de San Gil de Toledo con los votos favorables de PSOE y PP, un consenso que Bellido espera que se prolongue también en esta fase en Madrid.

"Tenemos confianza en que los dos partidos mayoritarios en Castilla-la Mancha y en España, que coinciden, vuelvan a aprobarlo por consenso y que además se puedan sumar otros grupos parlamentarios, porque todo el que quiera sumarse a esta esperanza y alegría para Castilla-La Mancha va a ser bienvenido", ha explicado en una atención a los medios en el Congreso, después de entregar la copia del Estatuto de Autonomía a Armengol en el Salón de los Pasos Perdidos y de mantener un encuentro en el despacho de Presidencia, tal como han informado las Cortes mediante nota de prensa.

El presidente de las Cortes regionales ha subrayado que "este Estatuto de Autonomía es muy respetuoso con el marco legislativo nacional y con el conjunto de las comunidades autónomas" y que ha nacido con un compromiso claro "de trabajo por la igualdad, porque no nacimos para ser más ni queremos tener más, pero tampoco vamos a tolerar tener ni un solo derecho u oportunidad menos que otros territorios".

Además de destacar algunos aspectos favorables tanto del fondo como de la forma, como que ha sido muy participado por la sociedad civil y que ha sido redactado, mejorado y aprobado por los dos partidos mayoritarios de la región, PSOE y PP, Bellido se ha referido al punto de inflexión que puede suponer para la ciudadanía de la región por su contenido -con especial acento en la igualdad, la defensa de recursos naturales o retos como la inteligencia artificial.

"Estoy convencido de que va a desplegar efectos en las próximas décadas para mejorar la vida de los hombres y de las mujeres que hoy viven en Castilla-La Mancha y que mañana vivirán en esta región", ha declarado en este sentido.

A partir de ahora, será la Mesa del Congreso la que marque los tiempos en la tramitación de esta Reforma del Estatuto de Autonomía.

Tras la toma en consideración, puede abrirse un plazo de enmiendas en el Congreso y más tarde tener un paso por el Senado. En cualquier caso, Bellido confía en que "las enmiendas enriquezcan el texto, pero no lo desvirtúen" y espera que el clima crispado de la política en Madrid no afecte a esta tramitación. "Queremos contribuir a establecer un clima de cooperación y no de crispación" y aspira incluso a que se produzca el efecto contrario, que "este paso que damos con un acuerdo en Castilla-La mancha resulte contagioso y traiga a Madrid un clima más amable y de respeto", ha concluido.