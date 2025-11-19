Presidente Diputación Guadalajara se ofrece a mediar entre la CHT y los alcaldes firmantes del 'Manifiesto de Jirueque'

El presidente de la Diputación de Guadalajara reunido con cerca de una veintena de alcaldes de la provincia. - DIPUTACIÓN

GUADALAJARA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, ha recibido en el salón de plenos de la Institución a cerca de una veintena de alcaldes y alcaldesas firmantes del llamado 'Manifiesto de Jirueque', en el que piden cambios en la relación administrativa de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) y en los procedimientos de este organismo para las autorizaciones y posibles sanciones por actuaciones en cauces hidrológicos.

José Luis Vega se ha ofrecido a los alcaldes y alcaldesas presentes a actuar como mediador entre ellos y el presidente y la dirección de la Confederación Hidrográfica del Tajo, trasladando sus reivindicaciones y ayudando a normalizar la situación, según ha informado la Institución provincial en nota de prensa.

El presidente de la Diputación ha recordado que, con ese mismo objetivo, la Corporación provincial tiene firmado un convenio con la CHT a través del cual se están ejecutando ya actuaciones de limpieza y mejora de cauces en distintos municipios de la provincia.