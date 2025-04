El presidente de C-LM reclama "coherencia con Europa" en materia de energía nuclear en torno al cierre de Trillo

CIUDAD REAL, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reclamado que "lo que se haga en relación con la energía nuclear sea coherente con los planteamientos europeos".

En respuesta a los medios de comunicación durante su asistencia al acto de lanzamiento del Plan Conceptual de Participación Pública (PCPP) de la red de hidrógeno, en el Centro Nacional del Hidrógeno, en Puertollano, el mandatario autonómico ha planteado que no tiene "una opinión cerrada" respecto al cierre de la central, pero ha manifestado su rechazo a "ir con el paso cambiado" ya que "sería una desventaja competitiva en muchos aspectos".

En este sentido, ha subrayado que "Europa está revisando la estrategia nuclear y España no puede desconocer eso también".

"Me importa que en energía nuclear, más allá de lo que pensemos cada uno, si hay que revisarlo o no, no tengo una opinión cerrada, porque sinceramente depende de muchos factores, pero que España lo que plantee en materia de energía nuclear sea coherente con lo que se plantea en Europa", ha asegurado el presidente autonómico, apuntando que "Trillo es una pieza más de ese puzzle".

Por otra parte, el jefe del Ejecutivo castellanomanchego ha lamentado que "en España no hayamos tenido nunca en 45 años de democracia un auténtico pacto de Estado en materia energética".

"Estas cosas tendrían que estar muy pactadas, muy habladas, porque son decisiones de larguísimo plazo y que a todos nos vinculan", ha subrayado García-Page.

CONVENIO DE FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS DEL PASEO DEL BOSQUE

Por otra parte, preguntado por los medios de comunicación, el presidente de Castilla-La Mancha ha celebrado el reciente convenio de financiación para las obras del Paseo del Bosque en Puertollano, señalando que "es una buena noticia".

García-Page ha reconocido que la demora de las obras, debido que "las cosas se han ido torciendo por unos motivos o por otros" han podido ocasionar "mucha incomodidad a la gente".

Sin embargo, ha reivindicado que la Junta "lo único que hace aquí es ayudar, sinceramente, y colaborar". "Dije desde el primer momento que lo hacíamos por Puertollano y con Puertollano, independientemente de que el alcalde o el Gobierno municipal sea del PSOE o sea del PP", ha argumentado, subrayando que la Administración autonómica ya aportó "la cantidad prevista, más de 700.000 euros".