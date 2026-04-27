El presidente de los Ribereños afea al PP su "discurso tibio" y que "sacrifique C-LM para salvar el Levante"

Archivo - El vicepresidente de los Ribereños y alcalde de Alcocer, Borja Castro - EUROPA PRESS - Archivo

GUADALAJARA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía y alcalde de Alcocer (Guadalajara), Borja Castro, ha criticado la falta de "voz propia" del Partido Popular en Castilla-La Mancha en el debate sobre el trasvase Tajo-Segura, asegurando que la formación actúa como "una sucursal de Génova" con un "discurso muy tibio y traicionero" en materia de agua.

Así se ha pronunciado en una entrevista con Europa Press, en la que ha lamentado que el PP regional priorice, a su juicio, los intereses nacionales del partido frente a los de la comunidad autónoma.

"Echamos de menos que el Partido Popular en Castilla-La Mancha tenga algo de voz propia. Entendemos que es una sucursal de Génova que trabaja al servicio de los intereses del partido y no de Castilla-La Mancha", ha afirmado.

Castro ha ido más allá al sostener que esta posición responde a una estrategia electoral. "Las previsiones del PP son las de seguir perdiendo", ha señalado, apuntando que, por ello, "entregan Castilla-La Mancha" y "bajan los brazos" en la región.

En este sentido, ha asegurado que "Génova sacrifica Castilla-La Mancha para salvar Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía", comparando la situación con "un tablero de ajedrez" en el que se sacrifica un territorio con menores expectativas electorales.

Estas declaraciones se producen en el contexto de la convocatoria realizada por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), que ha llamado este lunes a los gobiernos de la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana a un acto en Pilar de la Horadada, antes de que el Tribunal Supremo resuelva el recurso presentado contra la planificación hidrológica del Tajo.

Frente a esta movilización, Castro ha defendido la posición de los municipios ribereños, que apuestan por priorizar el desarrollo de la cuenca cedente.

Ha denunciado que el trasvase supone "dopar a un territorio con los recursos de otro" y "empobrecerlo", insistiendo en la necesidad de garantizar estabilidad hídrica para favorecer la economía local.

En este sentido, ha advertido de la volatilidad de los embalses de Entrepeñas y Buendía, que actualmente se sitúan en torno al 66% de su capacidad --más de 1.600 hectómetros cúbicos-- tras un ciclo húmedo, pero con cerca de 300 hectómetros cúbicos ya comprometidos para trasvases antes de junio.

"No podemos pasar de 400 a 1.600 hectómetros cúbicos; nadie va a invertir en una zona sin estabilidad", ha señalado.

El también alcalde de Alcocer ha subrayado que la situación actual ha impulsado el turismo y la hostelería en la comarca, con altos niveles de ocupación, aunque ha insistido en que esta bonanza es "temporal" si no se modifican las reglas de explotación del trasvase.

Asimismo, ha recordado que existen varias sentencias del Tribunal Supremo favorables a Castilla-La Mancha en relación con los caudales ecológicos y ha reclamado al Gobierno central que actualice dichas reglas conforme a lo publicado en el Boletín Oficial del Estado.

Por otro lado, Castro se ha referido a la infraestructura de abastecimiento de Morillejo, que si bien no ha negado que parece "el cuento de nunca acabar", recordando que hay quien la compara con las obras la Sagrada Familia.

Ha precisado que los trabajos "están terminados" tras la inversión de 4 millones de euros por parte del Gobierno de España y que actualmente se encuentran en su fase final de tramitación administrativa.

Según ha detallado, el proyecto encara ya la legalización del sistema y la certificación de la instalación eléctrica, pasos previos a su puesta en marcha definitiva. Una infraestructura que resulta clave para evitar cortes de suministro de agua potable en verano, una situación que los municipios ribereños han sufrido en años anteriores.

Finalmente, Castro ha reiterado la necesidad de unidad política en la defensa del agua en Castilla-La Mancha, lamentando que esa cohesión sí se produzca en el Levante mientras, a su juicio, en esta región hay quienes "anteponen intereses partidistas" a los del territorio.