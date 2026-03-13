El presupuesto provincial de Toledo incorporará 64 millones de euros para inversión en municipios

Soledad de Frutos en la rueda de prensa. - DIPUTACIÓN DE TOLEDO

TOLEDO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Diputación de Toledo y diputada de Presupuesto, Hacienda y Promoción Económica, Soledad de Frutos, ha informado este viernes de la presentación en el próximo pleno de la Institución de un expediente de modificación presupuestaria mediante suplementos de crédito y créditos extraordinarios incorporar más de 64 millones de euros.

Según ha explicado De Frutos, con esta modificación el presupuesto total gestionado por la Diputación para este año supera los 337 millones de euros, al unirse esta modificación y diferentes incorporaciones de crédito a los casi 200 millones presupuestados inicialmente, reivindicando "la solidez económica y la buena gestión que está realizando el Gobierno de la institución que preside Concepción Cedillo".

En este sentido, ha argumentado que gestionar correctamente una administración pública implica administrar con responsabilidad, generar ahorro y reinvertir esos recursos en mejorar los servicios y apoyar a los municipios, según ha trasladado la Diputación por nota de prensa.

"En definitiva, se trata de transformar el ahorro en inversión para nuestros pueblos y para las personas", ha afirmado.

EL 80% DESTINADO A LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA

La portavoz ha resaltado especialmente que alrededor del 80% de los más de 64 millones de euros de esta modificación presupuestaria se destinarán directamente a ayudar a los municipios de la provincia, reafirmando así el papel fundamental de la Diputación como institución de apoyo a los ayuntamientos, especialmente a los de menor tamaño.

"Porque la razón de ser de la Diputación es precisamente esa: estar al lado de los ayuntamientos y ayudarles a sacar adelante proyectos que mejoran la vida de sus vecinos", ha señalado De Frutos, destacando entre las principales partidas de esta modificación el Plan Extraordinario de Inversiones, al que se destinan 20 millones de euros, 5 millones más que el año anterior.

Un Plan que, como ha recordado la diputada de Presupuesto, es una herramienta fundamental para que los ayuntamientos puedan ejecutar proyectos, mejorar infraestructuras y seguir impulsando el desarrollo de sus municipios.

Del mismo modo, ha aclarado que también se refuerza el Plan Toledo Emplea+, al que se destinan casi 3 millones de euros adicionales, alcanzando los 12 millones de euros en esta anualidad.

La portavoz ha recordado que se trata de un plan bianual, por lo que la inversión total prevista alcanzará los 21 millones de euros, destinados a fomentar el empleo y generar oportunidades laborales en los municipios.

INFRAESTRUCTURAS, BIENESTAR SOCIAL, DEPORTE, CULTURA Y TURISMO

Además del apoyo directo a los ayuntamientos, la modificación presupuestaria contempla inversiones en diferentes áreas de actuación de la Diputación.

En materia de infraestructuras, se destinan 9 millones de euros; en el área de bienestar social, se consignan casi 2,4 millones de euros, destacando las inversiones previstas en la Residencia Social Asistida San José, que permitirán seguir mejorando la atención y los servicios que se prestan a las personas que más lo necesitan.

Por su parte, en el ámbito del deporte, la inversión supera los 1,7 millones de euros, reforzando el apoyo a clubes, asociaciones y programas deportivos, además de impulsar nuevas iniciativas dentro de esta área.

Y se destinan cerca de 1,5 millones de euros a cultura, para continuar promoviendo la actividad cultural y la conservación del patrimonio.

La modificación presupuestaria también contempla más de medio millón de euros para promoción turística, con el objetivo de seguir impulsando iniciativas como 'Sabor Toledo' o los nuevos autobuses turísticos que contribuirán a difundir y promocionar los recursos de la provincia.

La portavoz ha concluido señalando que esta modificación presupuestaria responde al compromiso del Gobierno provincial de seguir apoyando a los ayuntamientos y de impulsar proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los vecinos de la provincia.

"Una gestión responsable, prudente y eficaz de los recursos públicos nos permite transformar el ahorro en inversión y seguir llevando más recursos, más oportunidades y más servicios a los pueblos de la provincia de Toledo", ha asegurado.

Finalmente, ha reiterado que el objetivo del Gobierno que preside Concepción Cedillo es "seguir gestionando con rigor para que la Diputación llegue a todos los municipios y para que el progreso y el bienestar sean una realidad en toda la provincia".