Los presupuestos de la Diputación de Cuenca para el 2026 ven la luz tras concitar una unanimidad "inédita"

CUENCA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Cuenca ha aprobado su presupuesto para el año 2026 por unanimidad de los dos grupos políticos, algo inédito en esta institución y que ha sido celebrado tanto en la bancada de los socialistas como en la de los 'populares'.

Las cuentas de la Institución provincial superan los 125 millones de euros, casi 130 si se le añade el del Organismo Autónomo de Recaudación. Es un nuevo récord histórico y destaca por una subida en todas las partidas, algunas con especial fuerza, como la de servicios sociales, según ha recalcado la diputada de Hacienda, Emma Cano.

Cano ha alabado el trabajo de los servicios de la Diputación que, aunque con el tiempo más justo que otros años, haya llegado a tiempo, así como al Partido Popular por su apuesta por el diálogo.

El Grupo Popular de la Diputación ha incorporado ocho enmiendas a estos presupuestos. El diputado Martín Lapeña, número 2 de la nueva ejecutiva del PP liderada por José Martín- Buro, presente en la bancada de invitados, ha ejercido de portavoz de la formación para indicar de que "no estamos ante un presupuesto cualquiera, estamos ante una forma de entender la política que no es habitual en los tiempos que corren", y se ha sumado a las felicitaciones a los funcionarios de la Diputación y al área de intervención por su trabajo.

Lapeña ha destacado que en 2026 "los ayuntamientos van a poder hacer inversiones independientemente de a quien hayan votado sus vecinos" y ha insistido en que "en España los grandes avances no han llegado desde la confrontación, sino desde el acuerdo".

El también alcalde de Sisante ha mencionado partidas interesantes como la de arreglo a cementerios, la del plan de contingencias de caminos rurales, la mejora de servicios farmacéuticos rurales o la ayuda al comercio ambulante en pueblos sin tiendas.

No obstante, también ha advertido de que este apoyo "no es un cheque en blanco" al equipo de Gobierno de la Diputación.

Una herramienta "útil" para los ciudadanos

Por su parte, el presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, ha dicho que este presupuesto está concebido como una herramienta "útil" para los ciudadanos y ha reconocido que se ha visto "enriquecido" por las aportaciones del Partido Popular.

"Este es el presupuesto de la colaboración y es histórico, porque no hemos hallado un presupuesto anterior que haya salido por unanimidad ", ha enfatizado Martínez Chana, que ha compartido agradecimientos y felicitaciones transmitidos por los portavoces de los grupos políticos.

El presidente provincial ha destacado algunas de las medidas como la inversión de 10 millones de euros para iniciar la construcción del nuevo centro de tratamiento de residuos, el mantenimientos de los talleres Recual o la partida para organizar eventos en torno al eclipse solar del 12 de agosto de 2026, entre otras.

"Hoy lanzamos a la sociedad el mensaje que quiere oír la gente, que pide acuerdos más allá de la discrepancia", ha recalcado Martínez Chana.