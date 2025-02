Prieto (PP) augura que los autobuses que sustituyen al tren convencional en Cuenca "tienen fecha de caducidad"

CUENCA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Cuenca, Benjamín Prieto, ha augurado que las líneas de autobuses creadas para sustituir al tren convencional en la provincia "tienen fecha de caducidad".

A preguntas de los medios de comunicación en Cuenca con motivo de la visita, junto al vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del Partido Popular, Borja Sémper, al Colegio de Arquitectos de Cuenca, ha criticado al vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, por declarar hace unos días que la movilidad en la provincia se había multiplicado por quince con el Plan XCuenca.

"Hay que tener poca vergüenza, no se ha multiplicado por nada, se han sacado unos autobuses para justificar la fecha del tren, pero llegará el día, y no falta mucho, pero eso no lo dice el partido Socialista".

Benjamín Prieto ha reafirmado la intención del Partido Popular de "apostar por el futuro de la línea de ferrocarril convencional con una mejora" y para ello espera que Cuenca pueda recibir "parte de los más de 24.000 millones de fondos comunitarios que hay y que los gobiernos socialistas han rechazado para los conquenses".

En el día en el que han comenzado las obras de los aparcamientos en los terrenos ferroviarios, junto a la vía del tren, Prieto ha asegurado que "nosotros no nos oponemos a mejorar el entorno de la estación, pero sí de suprimir el servicio, son cosas muy diferentes".

Además, ha comentado que "en el Plan XCuenca no se planteó hacer viviendas, como se está colando ahora, y creo que hay muchos lugares en la ciudad y en la provincia para hacer viviendas".

"El Partido Popular no va a dar su visto bueno a que el Plan XCuenca sea el plan para cargarse el ferrocarril y las futuras alternativas que pudiera tener esta vía", ha sentenciado Prieto.