La primera fase de obras del nuevo Hospital Universitario de Puertollano se materializa con la firma del acta

Primera fase obras Puertollano - JCCM

CIUDAD REAL 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El proceso de puesta en marcha del nuevo Hospital Universitario de Puertollano se ha materializado con la firma del acta de entrega parcial de la primera fase de las obras, que permite avanzar en la preparación de los espacios para su futura puesta en funcionamiento.

El delegado de Sanidad en la provincia de Ciudad Real, Francisco José García y el gerente del Área Integrada de Puertollano, Cesáreo Peco, han recepcionado la primera entrega de las obras que comprende las plantas 2 y 3 de Hospitalización, la zona de Consultas Externas y las dependencias de Admisión y Gerencia.

Se inicia así el proceso de recepción de la nueva infraestructura sanitaria, que se desarrollará de manera progresiva hasta culminar con la inauguración del hospital a principios de 2027, en los plazos anunciados por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

La construcción y puesta en marcha del nuevo Hospital Universitario de Puertollano supone una inversión de 140 millones de euros y constituye uno de los principales proyectos de transformación de la atención sanitaria en la provincia de Ciudad Real y en Castilla-La Mancha, ha informado la Junta en nota de prensa.

La nueva infraestructura permitirá dar respuesta a las necesidades sanitarias de la población de Puertollano y su comarca de referencia, con un hospital diseñado para ofrecer una atención más amplia, moderna y adaptada a las necesidades actuales.

El nuevo centro incorpora más superficie asistencial, mayor capacidad de hospitalización, una ampliación sustancial de las áreas críticas y quirúrgicas, nuevos espacios diagnósticos y unas instalaciones más modernas, accesibles, eficientes y humanizadas.

La puesta en funcionamiento del hospital supondrá, por tanto, un importante salto cualitativo y cuantitativo en la atención sanitaria de la comarca, al tiempo que proporcionará mejores condiciones de trabajo para los profesionales y un entorno más confortable para pacientes y familiares.

Una vez formalizada la entrega parcial de las obras, se inicia una nueva fase centrada en la limpieza y acondicionamiento de los espacios para preparar su posterior dotación.

En este sentido, está previsto que el próximo mes de octubre comience el montaje del mobiliario tanto en la zona de Consultas Externas como en las plantas de Hospitalización que forman parte de esta primera fase de entrega.

Estos trabajos permitirán avanzar progresivamente en la preparación de las instalaciones de cara a la futura apertura y puesta en funcionamiento del nuevo hospital.

De forma paralela al proceso de preparación del nuevo centro, se desarrollará una estrategia de información y participación dirigida tanto a los profesionales como a la ciudadanía.

Está previsto mantener encuentros con el tejido asociativo de la zona de referencia, con el objetivo de trasladar información sobre las mejoras que incorpora el nuevo hospital y facilitar el conocimiento de sus nuevas instalaciones y servicios.

Asimismo, se celebrarán reuniones con los profesionales de la Gerencia de Atención Integrada de Puertollano, como parte del proceso de transición hacia la nueva infraestructura y de preparación de su futura puesta en funcionamiento.