Prisión provisional y sin fianza para los tres presuntos autores del asesinato de un joven en Almadén

Operación Duther. - GUARDIA CIVIL

CIUDAD REAL 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Instancia Número 1 de Almadén ha decretado el ingreso en prisión provisional de los tres presuntos autores materiales del asesinato de un joven en dicha localidad ocurrido el pasado mes de marzo.

Dentro de la denominada operación 'Duther', la Guardia Civil ha identificado, investigado y detenido a un total de seis personas, tres por el supuesto delito de asesinato, tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal. Los otros tres restantes fueron detenidos por supuestos delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.

En nota de prensa, el instituto armado ha explicado que, después de seis meses de una exhaustiva y compleja investigación policial integral y tecnológica, desarrollada por el Área de Delitos contra las Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de Ciudad Real se logró finalizar la operación.

Los hechos se remontan al pasado 21 de marzo, cuando un senderista localizó el cuerpo sin vida y completamente quemado de una persona en un paraje de monte, en pleno Valle de Alcudia, a unos seis kilómetros de Almadén. El cuerpo presentaba fuertes golpes en la cabeza, además de estar completamente calcinado.

El estado del cadáver evidenciaba una actuación plenamente planificada para destruir evidencias biológicas y obstaculizar la identificación de la víctima. La línea principal de la investigación determinó que el fallecimiento estuvo directamente relacionado con el tráfico de sustancias estupefacientes, concretamente por una disputa relacionada con la sustracción de hachís.

Los indicios confirmaron que el joven estaba amenazado por estos hechos los días previos al suceso, lo que desencadenó el trágico desenlace. El análisis de los vínculos demostró además que los tres presuntos autores materiales actuaron de forma coordinada y con una finalidad delictiva común que descarta cualquier encuentro casual.

INVESTIGACIÓN PARALELA

De forma simultánea y dado el estrecho vínculo del asesinato, con el entorno del tráfico de sustancias estupefacientes en la localidad, la Guardia Civil de Ciudad Real abrió una segunda vía de investigación centrada en el delito de tráfico de drogas. La citada operación culminó con la detención de otras tres personas, elevando a seis el número total de detenidos.

EXPLOTACIÓN DE LA OPERACIÓN

Una vez que se tuvieron las debidas autorizaciones de solicitud de entrada y registro por parte de la Autoridad Judicial, se materializó el operativo ejecutado el pasado 28 de septiembre, realizando varias entradas y registros en domicilios vinculados a los objetivos principales de la operación.