La producción industrial sube un 3,3% en noviembre en Castilla-La Mancha, 1,5 puntos más que la media nacional

TOLEDO, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha subido un 3,3% interanual el pasado mes de noviembre en Castilla-La Mancha, 1,5 puntos más que la media nacional, que se ha incrementado un 1,8%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La producción industrial sale así de cifras negativas en Castilla-La Mancha

La tasa anual de la producción industrial se incrementa en nueve comunidades autónomas y se reduce en otras ocho. Castilla y León (+12,8%), Andalucía (+11%) y Castilla-La Mancha (+3,3%) fueron las que experimentaron mayores incrementos, mientras que en el lado opuesto se sitúan La Rioja, Asturias y Extremadura con retrocesos de un 8,4%, 5,3% y un 3,7%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en Castilla-La Mancha ha crecido un 0,9%, frente a un incremento del 1,1% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto subieron en la región un 0,2% con un descenso del 5,6%en el caso de los duraderos y un 0,7% más para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo aumentaron un 1,5%;, los bienes intermedios anotaron un 1,1% más y los de la energía, un 9,5% más.

