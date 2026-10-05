Profesionales de la gastronomía y del sector cinegético se citan en Almagro el 10 y 11 de noviembre

Presentación del II Congreso Internacional de Gastronomía Cinegética. - DIPUTACIÓN

CIUDAD REAL 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Ciudad Real y Asiccaza han presentado este lunes la segunda edición del Congreso Internacional de Gastronomía Cinegética, que se celebrará los próximos 10 y 11 de noviembre en Almagro, en Venari, el Centro Internacional de Gastronomía Cinegética ubicado en el Palacio de los Condes de Valdeparaíso. Un encuentro que reunirá durante dos jornadas a destacados profesionales de la gastronomía y del sector cinegético y que contará con 20 sesiones y la participación de chefs que suman 17 estrellas Michelin.

El Congreso combinará showcookings, maridajes, degustaciones, mesas redondas y debates planteados desde posiciones diferentes. También se abordará la relación entre caza y vino, la aplicación de la tecnología y la inteligencia artificial, el papel de la actividad cinegética como motor económico del medio rural, la conservación y el aprovechamiento sostenible, además de propuestas culinarias concebidas para explorar nuevas posibilidades de la carne de caza.

Según informan los organizadores, el II Congreso Internacional de Gastronomía Cinegética (Cigac) desarrollará el martes 10 de noviembre una jornada que combinará showcookings, ponencias y mesas redondas con cocineros, expertos, comunicadores y profesionales vinculados a la gastronomía y al sector cinegético.

Comenzará a las 10.00 horas con el showcooking de apertura 'Del río al monte: cuando el problema se convierte en ingrediente'. A las 10.45 horas, Chus Monzón, de Casa Marcial, en Arriondas, con tres Estrellas Michelin, protagonizará 'La becada imposible: el plato que todos quieren y el restaurante no puede servir'.

A las 11.45 horas se celebrará la mesa redonda '¿Por qué la carne de caza sigue sin estar en las cartas?'.

La tecnología aplicada al consumo de carne silvestre centrará la ponencia de las 12.30 horas, 'Caza 2030: ¿puede la tecnología cambiar la manera en que consumimos carne salvaje?'.

La mañana continuará a las 13.00 horas con el showcooking dialogado 'Antes del restaurante: ¿cómo cocinábamos la caza?'. A las 13:45 horas, Rubén y Ramón Sánchez-Camacho, de Epílogo, en Tomelloso, restaurante distinguido con una Estrella Michelin, ofrecerán 'Caza y vino: el territorio se sienta a la mesa', un showcooking acompañado de maridaje.

La sesión de tarde arrancará a las 16.00 horas con el fuego cruzado 'Técnica o identidad: ¿hasta dónde transformar la caza?'.

A las 16.30 horas, María José Martínez, del restaurante Lienzo, en Valencia, distinguido con una Estrella Michelin, protagonizará el showcooking 'Abejas, monte y caza: un paisaje en el plato'.

La comunicación y la percepción social de la actividad cinegética serán objeto de análisis a las 17.15 horas en la mesa redonda 'Más allá del cazador: ¿cómo contamos la caza a quien no caza?'. A las 18.00 horas, el cazador, escritor y divulgador Pablo Ortega ofrecerá la ponencia 'El origen importa: mirar al animal antes de cocinarlo'.

El programa concluirá entre las 18.30 y las 19.10 horas con el showcooking 'El monte refinado: la caza en el lenguaje de la alta gastronomía', a cargo de Iván Cerdeño, del restaurante Iván Cerdeño, en Toledo, reconocido con dos estrellas Michelin.

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha destacado que esta segunda edición debe representar la consolidación de un proyecto que la institución provincial decidió respaldar desde sus comienzos por las posibilidades que ofrece la carne de caza para generar actividad económica y nuevas oportunidades en una provincia estrechamente vinculada al sector cinegético.

Ha reconocido que la apuesta ha supuesto "un esfuerzo importante" para la Diputación, pero ha defendido la necesidad de respaldar un proyecto que persigue superar una de las principales dificultades que afronta el sector,puesto que es escasa la presencia de la carne de caza tanto en el consumo doméstico como en las cartas de numerosos restaurantes.

Dicho esto, ha incidido en las propiedades nutricionales y en el origen natural de este producto y ha considerado una contradicción que, en un momento en el que existe una creciente demanda de alimentos naturales y saludables, la carne de caza no haya alcanzado todavía el lugar que le corresponde en la gastronomía.

Tras el éxito de la primera edición, Valverde considera que el Congreso afronta ahora un momento determinante. "Este segundo Congreso tiene que ser el de la consolidación", ha afirmado, antes de señalar que volverá a contar con cocineros de reconocido prestigio y permitirá seguir avanzando en el posicionamiento gastronómico de la carne de caza.

Dicho esto, ha añadido que uno de los grandes retos continúa siendo incrementar el consumo nacional de la carne de caza, buena parte de cuya producción se comercializa actualmente fuera de España. En este contexto, ha valorado el camino recorrido durante los últimos años y ha asegurado que los distintos pasos dados empiezan ya a configurar una estrategia con resultados visibles para la provincia.

El objetivo --ha dicho-- es conseguir que la carne de caza siga ganando espacio entre consumidores de todas las generaciones y aprovechar las nuevas técnicas de comercialización y conservación para facilitar su presencia en los lineales y en la restauración.

VEINTE SESIONES

Por su parte, el director gerente de Asiccaza, Jaime Hurtado, ha explicado que la segunda edición mantendrá la vocación internacional con la que nació el Congreso y contará con participantes extranjeros, aunque ha subrayado que se trata de un proyecto concebido y desarrollado desde Ciudad Real, con profesionales y empresas del territorio y con la voluntad de que la inversión y la actividad que genera repercutan en la provincia.

Hurtado ha situado a la carne de caza como principal protagonista de las jornadas y ha destacado su singularidad por proceder de animales criados en libertad en el medio natural, así como por sus características nutricionales. Ha defendido, además, la gastronomía cinegética como una vía para explicar a la sociedad la propia actividad cinegética y su relación con el territorio, el desarrollo rural, la conservación de los espacios naturales y la sostenibilidad.

Hurtado ha resumido la filosofía del encuentro en la voluntad de que durante esas dos jornadas "pasen cosas", se cocine, se pruebe y se debata, con el propósito de que Almagro y Venari vuelvan a convertirse en el epicentro internacional de la gastronomía cinegética los días 10 y 11 de noviembre.