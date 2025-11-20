Profesionales sanitarios abordan en Ciudad Real la experiencia del paciente sobre el futuro de los sistemas de salud

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, en la inauguración del VI Congreso de Experiencia del Paciente. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pabellón Ferial de Ciudad Real ha acogido este jueves el VI Congreso de Experiencia del Paciente, organizado por el Instituto de Experiencia del Paciente (IEXP), un encuentro referente en España que ha reunido a líderes nacionales e internacionales para abordar la transformación de los sistemas de salud desde la participación, la escucha y la generación de valor.

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, y el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, han sido los encargados de inaugurar este congreso que ha reunido en el Pabellón Ferial Ifedi a profesionales sanitarios, tanto nacionales como internacionales, para abordar la atención al paciente.

El VI Congreso ha invitado a profesionales e instituciones a explorar cómo el uso de datos de experiencia está transformando decisiones en salud, a inspirarse con prácticas que han mejorado resultados asistenciales y a conocer cómo este enfoque se extiende también a la gestión más allá de los centros sanitarios.

El consejero de Sanidad ha destacado la importancia de un congreso "que aúna a tanta gente" comprometida con un cambio de paradigma que entiende la transformación como una herramienta de participación.

Ha señalado que este enfoque permite pensar en la salud y en los condicionantes de vida más allá de la enfermedad, poniendo siempre en el centro a la persona.

Fernández Sanz ha subrayado que la región lidera los indicadores de esperanza de vida saludable, reforzando así la orientación hacia "dar más años de vida saludables".

El responsable de Sanidad ha enmarcado este avance en el desarrollo del nuevo Plan de Salud H3.0, que pretende transformar el actual modelo sanitario en la región.

Un plan que se sostendrá en 2026 con una inversión superior a 4.000 millones de euros para todo el sistema sanitario de la región.

"Más de 11 millones al día y más de 2.000 euros por paciente al año" en atención sanitaria. Cifras que, según ha indicado Fernández Sanz, "rompen la barrera" y consolidan la experiencia del paciente como herramienta transformadora.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha asegurado que "la salud es el indicador fundamental de la sociedad" y ha defendido la necesidad de poner "todos los medios" para garantizarla.

Por último, ha reconocido la mejora paulatina de la atención sanitaria y ha insistido en que resulta imprescindible una formación cada vez mayor para ofrecer "la mejor calidad posible" a todas las personas atendidas.