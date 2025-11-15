Profesionales sanitarios del área de Valdepeñas se entrenan en soporte vital con un simulacro de accidente múltiple. - JCCM

CIUDAD REAL 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de Atención Integrada de Valdepeñas ha organizado una actividad formativa práctica dirigida a entrenar a sus profesionales sanitarios en soporte vital inmediato y en la coordinación de emergencias en situaciones críticas.

El ejercicio, diseñado para poner a prueba la capacidad de respuesta de los equipos asistenciales ante un escenario de alta presión, ha consistido en un simulacro de accidente de tráfico con múltiples víctimas, se representa un choque frontal de dos vehículos, y, además, se arrolla a un pelotón de siete ciclistas y a un motorista.

Según informa el Ejecutivo, los heridos tienen distinta consideración y gravedad y los profesionales de Atención Primaria tendrán que resolver la situación teniendo en cuenta los recursos con los que cuentan y la gravedad de la situación. Los participantes tienen que atender a 16 heridos, activando de forma simultánea distintas intervenciones de emergencia y aplicando los protocolos de triaje, atención prehospitalaria y derivación a centros sanitarios.

Para ello tendrán que poner en práctica técnicas de evaluación rápida, estabilización y priorización de pacientes, además de coordinarse con efectivos de emergencias extrahospitalarias, cuerpos de seguridad y transporte sanitario.

En total han participado más de 60 personas en la organización del simulacro que se ha desarrollado en el recinto hospitalario. Entre ellos destaca la colaboración de la Guardia Civil de Tráfico, Policía Local, bomberos del parque de Valdepeñas, Protección Civil de Valdepeñas y profesionales de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Trasporte Sanitario (GUETS), técnicos, médicos y enfermeros.

Desde la Gerencia de Atención Integrada de Valdepeñas se ha subrayado que este tipo de ejercicios permiten mejorar la preparación de los profesionales ante situaciones reales de urgencia vital y fortalecer el trabajo en equipo", en línea con el compromiso del Sescam de mantener una atención sanitaria de calidad, segura y humanizada.

La jornada forma parte del programa de formación continua en emergencias sanitarias que impulsa la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha para garantizar una respuesta eficaz y coordinada ante cualquier emergencia que implique riesgo vital o múltiples víctimas.

El objetivo es que los profesionales de Atención Primaria sean los protagonistas de su formación al ser una temática que les afecta de primera mano y simular una situación a la que se pueden enfrentar en cualquier momento.