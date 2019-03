Profesionales sanitarios piden a partidos que el control del tabaco sea una prioridad

Actualizado 15/03/2019 13:59:30 CET

Alertan de que el 86% de los porros que se fuman en España son mezcla de tabaco y de cannabis y del repunte del consumo de ambas drogas

TOLEDO, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) --integrado por más de 30 sociedades científicas y asociaciones de profesionales del sector sanitario-- ha reclamado a los partidos políticos que concurren a las elecciones generales del 28 de abril que incluyan en sus programas el control del tabaquismo como prioridad.

Este comité ha mostrado este viernes en Toledo, donde han celebrado su IX Jornada 'Por un futuro sin tabaco', su preocupación por el hecho de que el porcentaje de consumidores diarios entre los 15 y 64 años sea del 34 por ciento y se sitúe cinco puntos por encima del que había tras la aprobación de la Ley de Tabaco, y próximo al que había en 1997, según refleja la encuesta EDADES 2017-2018.

En este marco también se ha hablado de una encuesta elaborada en el ámbito de la Enseñanza Secundaria según la cual el número de escolares de 14 a 18 años que fumaron tabaco habitualmente entre 2014 y 2016 aumentó en más de 50.000, a la par que también se produjo un incremento en el consumo de cigarrillos electrónicos y cannabis.

Un incremento que achacan a la relajación en las medidas acometidas por las diferentes administraciones para acotar el consumo de tabaco, como ha indicado el vicepresidente y portavoz del CNPT, Andrés Zamorano, que habla también de la "invasiva" propaganda de la industria tabaquera que ha generado una "eclosión" del uso de cigarrillos electrónicos y los productos de tabaco calentado, que son igual de dañinos pues llevan sustancias tóxicas y cancerígenas.

PRIMERA CAUSA DE 52.000 MUERTES EVITABLES EN ESPAÑA

"Las autoridades sanitarias no se toman en serio este problema de salud pública, primera causa de muerte evitable en nuestro país", ha lamentado Zamorano, que ha incidido en la necesidad de que las autoridades sanitarias implementen las medidas prioritarias de la llamada 'Declaración de Madrid 2018', un documento de consenso promovido por la CNPT y la Red Europea de Prevención del Tabaquismo.

A este documento se ha referido la cardióloga y presidenta del CNPT, Regina Dalmau, que también ha reclamado apoyo institucional para combatir el tabaquismo, primer problema de salud pública que causa más de 52.000 muertes anuales en España, mucho más que los accidentes de tráfico.

"Si esto es una prioridad sanitaria, los políticos deberían caminar en la misma dirección incluyendo en sus programas avances y medidas concretas para acotar esta epidemia. Pero echamos en falta que el tabaquismo sea en verdad una prioridad política. De nada sirve que nos esforcemos en reducir su prevalencia si no se plasma en una regulación y en medidas concretas, programas o campañas", ha criticado la presidenta de este Comité, que ha alertado de que los ciudadanos no tienen la suficiente percepción de riesgo del tabaco.

EL 86% DE LOS PORROS LLEVA TABACO

De su lado, el experto en salud pública y coordinador del grupo de trabajo Evidencia Cannabis-Tabaco (EVICT), Joseba Zabala, ha precisado que el 86 por ciento de los porros que se fuman en España son mezcla de tabaco y de cannabis y que el repunte del consumo de ambas drogas pone de manifiesto que ambas sustancia de intercomunican y se potencian mutuamente.

"Se produce una puerta giratoria de entrada entre ambas, como evidencia el aumento del número de adolescentes que se han incorporado al tabaco y al cannabis. Esto lleva a pensar que cuando no se ha avanzado en medidas que frenen el tabaquismo se produce una influencia entre ambas sustancias y un aumento de las mismas", ha añadido.

De ahí que haya pedido priorizar la regulación de las políticas de cannabis y tabaco, convencido de que en esa dirección bajaría la prevalencia y que los menores de edad no avanzarían en el inicio del consumo de esta sustancia.

Sin esperar a grandes líneas de regulación, que pueden ser más complicadas, Zabala ha hablado de equiparar al alza la fiscalidad de todos los productos de tabaco, pues España es uno de los sitios europeos donde la venta de tabaco es más barata, y de ampliar el número de espacios libre de humos, como las instalaciones deportivas.

9 DE CADA 10 ENFERMOS DE EPOC ES POR TABACO

Por último, el coordinador del Grupo de Patología Respiratoria de la Sociedad de Médicos Generales y de Familia, Juan Antonio Triguero, ha hablado de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). Nueve de cada 10 pacientes la han contraído por el tabaco.

"Alrededor de nueve de cada 10 mujeres tienen la enfermedad y no están diagnosticadas. Hay fumadores que consideran que tener fatiga al subir una cuesta o toser y expectorar por la mañana es consecuencia del tabaco, pero es un error, porque son síntomas premonitorios de una enfermedad que si no se conoce, cuida y trabaja, puede conducir a la invalidez y a la muerte", ha alertado Triguero, que ha alertado de que el 50 por ciento de pacientes con esta enfermedad crónica no logran abandonar tabaco.

DECIMOQUINTA VÍA CLÍNICA AL PROYECTO 'SAPIENS'

A esta jornada también ha asistido la directora provincial de Sanidad, María del Prado Carretero, que ha destacado el "sumo interés" de las ponencias celebradas este viernes en Toledo, al tiempo que ha recordado que Castilla-La Mancha incorporará próximamente la décimoquinta vía clínica al proyecto 'Sapiens', dedicada a una estrategia antitabáquica.

En la inauguración de esta jornada también ha estado el concejal de Promoción Económica, Teo García, que ha destacado la contribución del Comité para la Prevención del Tabaquismo para alcanzar una sociedad más sana.