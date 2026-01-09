El profesor de la UCLM Emilio Gómez Lázaro, nuevo director del Departamento de Energía del CIEMAT. - UCLM

TOLEDO 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado ha publicado el nombramiento del catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, Emilio Gómez Lázaro como nuevo director del Departamento de Energía del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), organismo dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Ingeniero industrial y catedrático de Ingeniería Eléctrica, Gómez Lázaro ha desarrollado su labor docente e investigadora en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Albacete desde su incorporación en 2005 a la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

Ese mismo año asumió la dirección del Instituto de Energías Renovables de la universidad, cargo que desempeñó hasta abril de 2025, ha informado la UCLM en nota de prensa.

Durante su etapa al frente del Instituto, Gómez Lázaro impulsó la coordinación de los distintos grupos de investigación y contribuyó de forma decisiva a su consolidación como centro de referencia en líneas estratégicas relacionadas con la energía solar fotovoltaica y termoeléctrica, eólica, almacenamiento de energía, biomasa, pilas de combustible y tecnologías del hidrógeno, la sostenibilidad medioambiental y la eficiencia energética.

Con este nombramiento, Emilio Gómez Lázaro inicia una nueva etapa profesional en el CIEMAT, donde dirigirá el Departamento de Energía, uno de los pilares científicos del organismo, con el objetivo de reforzar la investigación, la innovación tecnológica y la transferencia de conocimiento en el ámbito energético, en un contexto marcado por la transición ecológica y la descarbonización del sistema energético.

El Departamento de Energía es uno de los cinco departamentos técnicos en los que se estructura este Organismo Público de Investigación adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España, a través de la Secretaría General de Investigación, focalizado principalmente en los ámbitos de la energía y el medio ambiente y los campos tecnológicos relacionados con ambos y en el que trabajan más de 250 personas.

Las actividades de investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de la energía se centran esencialmente en las energías renovables y su integración en la red, el almacenamiento, el hidrógeno verde, las pilas de combustible y la valorización sostenible de los residuos.