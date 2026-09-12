El programa '12 meses, 12 castillos' llega al Castillo de Malpica de Tajo (Toledo) el 19 de septiembre

Archivo - Castillo de Malpica de Tajo - DIPUTACIÓN DE TOLEDO - Archivo

TOLEDO 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Toledo continúa avanzando en su apuesta por la promoción y puesta en valor del patrimonio histórico, cultural y turístico de la provincia a través de la iniciativa '12 meses, 12 castillos', que durante el mes de septiembre tendrá como protagonista al Castillo de Malpica de Tajo, una de las fortalezas más singulares de la provincia y uno de los principales atractivos patrimoniales de este municipio de la comarca de Torrijos.

La nueva experiencia turística se desarrollará el próximo sábado 19 de septiembre y permitirá a un total de 300 personas descubrir el patrimonio y los atractivos de Malpica de Tajo a través de una propuesta que combina historia, gastronomía y música, según ha informado la institución provincial en nota de prensa.

La jornada contará con dos pases, uno de mañana y otro de tarde, con 150 plazas cada uno. El programa de la mañana comenzará a las 10.30 horas con una visita teatralizada a cargo de la compañía Atenea de Mora, que recorrerá los alrededores del castillo y las calles de la localidad, acercando a los participantes a la historia y al patrimonio de Malpica de Tajo de una manera amena y diferente.

A continuación, en la plaza del Ayuntamiento, los asistentes podrán disfrutar de una degustación de productos típicos de la provincia de Toledo, acompañada de vinos tinto y blanco de la tierra, elaborada por Juan Carlos García Palma, del catering y restaurante Mesón Las Ruedas de La Puebla de Montalbán. La propuesta gastronómica estará acompañada por la música pop y flamenco del grupo 'Carretera y Manta'.

Por la tarde, a partir de las 19.00 horas, tendrá lugar el segundo pase de la experiencia, nuevamente con una visita teatralizada de la compañía Atenea de Mora por los alrededores del castillo y las calles de Malpica de Tajo.

La actividad continuará en la plaza del Ayuntamiento con una nueva degustación de productos típicos toledanos y vino de la provincia, a cargo de Mesón Las Ruedas, que en esta ocasión estará amenizada por la actuación de Ángel García, ganador de la tercera edición del concurso 'A Tu Vera' de Castilla-La Mancha Media (CMM).

INSCRIPCIONES

Las personas interesadas en participar podrán realizar su reserva a través del formulario habilitado en la página web de Turismo de la Diputación de Toledo, www.turismoprovinciatoledo.es.

El plazo de inscripción se abrirá el lunes 14 de septiembre, a partir de las 10.00 horas. Cada persona deberá facilitar su nombre y apellidos, correo electrónico y teléfono de contacto, pudiendo reservar un máximo de dos plazas.

Las plazas son limitadas y se adjudicarán por riguroso orden de inscripción. Una vez finalizado el proceso de reserva, la organización contactará telefónicamente con las personas que hayan obtenido plaza y les facilitará el punto de encuentro desde el que comenzará la actividad. Los participantes deberán presentarse en dicho punto 10 minutos antes del inicio.

Una vez cubiertas las plazas disponibles y las correspondientes a la lista de espera, el formulario de inscripción se cerrará automáticamente.

En esta experiencia del Castillo de Malpica de Tajo, la participación estará reservada exclusivamente a mayores de 18 años, por lo que no podrán participar menores de edad.

La Diputación de Toledo informará de la apertura de los plazos de inscripción del resto de experiencias previstas dentro de '12 meses, 12 castillos' a través de la página web de Turismo de la provincia, http://www.turismoprovinciatoledo.es, y de la web institucional, http://www.diputoledo.es.

Asimismo, se recuerda que las personas que ya hayan participado en alguna de las experiencias celebradas durante 2026 no podrán participar en las restantes actividades previstas para esta temporada, con el objetivo de ofrecer la oportunidad de disfrutar del programa al mayor número posible de participantes.