El programa José Saramago 50 plus de la UCLM incorporará el próximo curso un plan de actividad física

CUENCA 14 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 300 participantes del programa José Saramago 50 plus de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) han participado en el Acto de Clausura Intercampus del curso 2025-2026 que, en esta edición, se ha celebrado en el campus de Cuenca. Como novedad, la universidad regional ha anunciado que el próximo curso comenzará a impartirse un plan de actividad física. Se sumará a las programaciones académicas y culturales ya consolidadas en la agenda anual con el objetivo de promover el envejecimiento activo.

El vicerrector de Cultura, Deporte y Compromiso Social, César Sánchez Meléndez, ha señalado que esta actividad intercampus fomenta la convivencia entre participantes de diversas provincias: "El sentido de este programa es el de intercambiar ideas, generar empatía y visibilizar el aprendizaje a lo largo de la vida. Lo hace, además, de forma bidireccional entre participantes y profesorado". El programa continúa creciendo, con más de 1500 usuarios, y ha batido récord de inscripciones en los campus de Toledo y Ciudad Real.

Asimismo, la directora general de Mayores del Gobierno regional, Alba Rodríguez, ha destacado la importancia del programa para combatir la soledad no deseada: "Esta iniciativa incide directamente en mejorar la calidad de vida de las personas mayores". Es la tercera edición en la que la Consejería de Bienestar Social participa en la universidad de mayores, según ha informado la UCLM en nota de prensa.

El programa José Saramago 50 plus recibió en 2023 el Premio Ciudad de Cuenca que otorga el consistorio local. El alcalde Darío Dolz ha incidido en la necesidad de mantener el programa porque "algunos tienen titulaciones universitarias, pero siguen aprendiendo por la inquietud que les genera ir a la universidad y por el enriquecimiento intergeneracional".

El acto ha comenzado con la ponencia inaugural de José María Sánchez Martínez, responsable del Área de Astronomía del Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha, que ha versado sobre la historia de los eclipses. En esta edición, los reconocimientos han recaído en las facultades de Ciencias Sociales y de Ciencias de la Educación y Humanidades por su contribución al programa en el campus de Cuenca.