El Progreso hace honor a su nombre cien años después con presencia exterior y cerca de 40 millones de comercialización

Archivo - Cooperativa El Progreso de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real). - EUROPA PRESS - Archivo

VILLARRUBIA DE LOS OJOS (CIUDAD REAL), 8 (EUROPA PRESS)

La cooperativa El Progreso de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), que nació con 35 socios y un capital social de 3.500 pesetas, ha hecho honor a su nombre a las puertas de cumplir los 110 años, llevando sus vinos no solo al mercado nacional sino también a Estados Unidos, parte de Europa y distintas zonas de Asia y alcanzando casi los 40 millones de euros de comercialización.

"El mundo era muy diferente a lo que vivimos ahora; sin embargo, aquí se proponen hacer una cooperativa, un modelo cooperativo, que muchas veces el modelo cooperativo surge precisamente de la necesidad, la necesidad de una serie de agricultores que no encuentran ningún consuelo a la hora de vender sus productos y forman una cooperativa".

Así lo relata a Europa Press el presidente de El Progreso, Jesús Julián Casanova, que admite que aunque durante sus primeros 50 años la actividad no fue tan notoria como ahora, la cooperativa "no se paró en ningún momento", siendo la más antigua de Europa con acción ininterrumpida --pese a la Guerra Civil, que hizo que muchas empresas pararan--, en una sociedad en la que "había mucha incertidumbre continuamente".

En el año 1967 se fusionó con otras dos cooperativas más pequeñas y empezó a crecer, absorbiendo "poco a poco" al entorno de bodegas de Villarrubia de los Ojos, hasta convertirse en la principal empresa de la localidad y la que tiene toda la actividad vitivinícola y oleica hoy en día.

Casanova valora el crecimiento de El Progreso desde sus inicios hasta alcanzar cifras de cerca de 40 millones de euros de comercialización con las distintas líneas de negocio y con el 90 por ciento de facturación proveniente de la compra de uva o de productos a sus socios, aunque al final, reflexiona, "en el mundo eres un granito de arena en la playa".

Con 50 trabajadores, "y creciendo", la cooperativa busca "un modelo donde cada vez generamos más riqueza, crezcamos más, más trabajo, más responsabilidad social cooperativa, más de todo. Al final tenemos que hacerlo todo y hacerlo todo aceptablemente bien", también las fusiones, generando grupos de comercialización.

De hecho, actualmente El Progreso cuenta con un grupo para comercializar el vino --a granel sobre todo--, los embotellados y el aceite que suma a siete cooperativas en el aceite y cuatro en el vino que factura "prácticamente 70 millones de euros" representando "más o menos a unos 4.500 socios, que son 4.500 familias".

La incorporación de nuevos técnicos, gente más joven, sobre todo al departamento de enología y en la parte comercial de exportación, así como el uso de "técnicas más profesionales" propició que entre los años 2007 y 2010, la cooperativa se lanzase a nivel internacional.

"No hay grandes secretos, es ir a ferias, conocer clientes, visitarlos, que les gusten tus productos, hacerlos un poco a su medida y que se lo lleven y que sigan repitiendo", resume Jesús Julián Casanova esta andadura, que les ha llevado, principalmente a Estados Unidos, donde el producto estrella, entre otras referencias, es el 'bag-in-box' de 20 litros, o al mercado asiático, donde es "más complicado" porque "está más alejado de esa cultura del vino".

MULTIPLICIDAD DE REFERENCIAS

El Progreso envasa cerca de 6 millones de litros, de las cuales la mitad se lanzan a nivel internacional y la otra mitad al mercado nacional en diferentes formatos, desde las botellas "chiquitinas" que se van a empezar a hacer próximamente hasta el 'bag-in-box' de 20 litros. "Somos pulmón del vino del mundo pero son volúmenes ya importantes", ha detallado.

Destacando por encima de otros el Viña Xétar --nació hace más de dos décadas, primero como un mosto parcialmente fermentado y posteriormente en versiones 0,0--, la gama de productos que ofrece la cooperativa es amplia, teniendo en cuenta las marcas propias, cada una de las cuales "se va multiplicando por muchas referencias, por la variedad o por el tamaño que tiene la botella", y las que trabajan para otros clientes.

Sobresalen igualmente el formato 'bag-in-box' en 3, 5, 10 y 20 litros, también con diferentes marcas, y la garrafa de plástico, de 2 y 5 litros, ambos con una "aceptación muy buena" que se expande al mundo de la coctelería. "Tenemos una aceptación muy buena dentro de la mezcla, creo que tenemos el mejor vino de mezcla del mundo, me lo han dicho algunos clientes" y aunque el vino no tiene que hacerse para ser mezclado, reconoce, es mejor que la base tenga "una calidad muy alta, aunque sea en envases grandes".

Vinos que pasan los controles necesarios tanto en la elaboración, "para que no tenga ningún tipo de alteración", como de conservación a lo largo del año, tal y como explica el enólogo y director técnico de la cooperativa, Juan Nieto, que admite que con los varietales como el Sauvignon Blanc o el Chardonnay "hay que tener un poquito más de cuidado" en la elaboración y "mimarlos más".

Nieto forma parte del cuerpo técnico formado por seis personas entre las que figura Marta Ruiz, cuyo trabajo está enfocado a la parte de calidad y a apoyar el proceso de los análisis del vino durante la elaboración, también durante los embotellados, y el tema de trazabilidad, y quien reconoce que en los ocho años que lleva en la cooperativa "todo ha crecido un montón".

El Progreso se enfrenta en 2027 a sus 110 años aunque aún no han pensado en cómo afrontar esa efeméride. "Es cierto que el hecho de cumplir una decena de años más es algo que se podría celebrar de una manera más efusiva, pero todavía no lo hemos planteado" aunque reconoce que "algo habrá que hacer" porque "los años redondos parece que te llaman a hacer algo más".

Años durante los que la cooperativa ha recibido distintos reconocimientos que, para el presidente de El Progreso, "son una manera de medirte". "Todo el mundo trabaja para ello, desde el cuerpo técnico, el enólogo, presidencia, gerencia, todo el mundo trabaja en dar mucha calidad y encima un precio asequible y un servicio bueno", servicio que quieren seguir en un mundo cambiante ante el que "tendremos que seguir progresando y avanzando", concluye Casanova.