Propuesta de sanción para un varón identificado por la Policía Local de Cuenca por reventa de entradas para los toros

Vehículos de la Policía Local de Cuenca.
Vehículos de la Policía Local de Cuenca. - POLICÍA LOCAL
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: viernes, 28 agosto 2026 16:23
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CUENCA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Cuenca ha informado, a través de las redes sociales, que esta semana, durante el dispositivo de regulación del tráfico y seguridad en los alrededores de la Plaza de Toros, una patrulla detectó a un varón realizando reventa de entradas ilegal para un espectáculo taurino.

Los agentes procedieron a su identificación y fue propuesto para sanción por una presunta infracción de la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos de Castilla-La Mancha. El artículo 47.9 tipifica como infracción leve la reventa de entradas no autorizada y a multa puede ascender a 300 euros.

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