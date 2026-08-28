Propuesta de sanción para un varón identificado por la Policía Local de Cuenca por reventa de entradas para los toros

Vehículos de la Policía Local de Cuenca. - POLICÍA LOCAL

CUENCA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Cuenca ha informado, a través de las redes sociales, que esta semana, durante el dispositivo de regulación del tráfico y seguridad en los alrededores de la Plaza de Toros, una patrulla detectó a un varón realizando reventa de entradas ilegal para un espectáculo taurino.

Los agentes procedieron a su identificación y fue propuesto para sanción por una presunta infracción de la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos de Castilla-La Mancha. El artículo 47.9 tipifica como infracción leve la reventa de entradas no autorizada y a multa puede ascender a 300 euros.