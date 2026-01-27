El Provencio se incorpora al Circuito de Carreras Populares de la Diputación de Cuenca, que alcanza las 28 pruebas

Presentación del Circuito de Carreras Populares de la Diputación de Cuenca. - EUROPA PRESS

CUENCA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Provencio se incorpora al Circuito de Carreras Populares de la Diputación de Cuenca, que suma una prueba más hasta alcanzar las 28 fechas, según ha señalado el diputado provincial de Deportes, Abel Fresneda, durante la presentación del calendario de esta competición.

Otras de las novedades de esta edición son la inclusión de la categoría Veteranas D, que incluye a mujeres nacidas en 1956 o años anteriores; y la creación de una aplicación móvil para que los participantes puedan estar informados de todo lo relacionado con el circuito.

Es la edición número 22 de este Circuito de Carreras Populares, el "buque insignia" de los circuitos deportivos que organiza la Diputación Provincial, como ha subrayado el diputado Fresneda durante la presentación del evento, que tiene sus inscripciones abiertas hasta el 20 de febrero con precio de 10 euros y distintos descuentos para corredores sub-25 y para las personas que completaron 27, 14 o 21 carreras en 2025. El año pasado se apuntaron más de 800 personas y unas 300 lograron terminarlo al completo.

El circuito comenzará un poco antes de lo habitual, el 28 de febrero, en la localidad de Villarta, mientras que la última parada será con 'Las 10.000 Zancadas de Ledaña' el 7 de noviembre. En cuanto a los premios, hay 13.200 euros reservados dentro de un presupuesto total de 140.000 euros.

"El objetivo es que la gente recorra la provincia", ha recordado Fresneda, que ha dado las gracias a los efectivos de Protección Civil y a los voluntarios que colaboran en la organización de cada carrera.

En la presentación ha participado la directora de la Fundación Globalcaja Cuenca, Henar de la Sierra, que ha destacado que estos eventos "dinamizan los pueblos a través del deporte y crean comunidad entre todos los participantes".