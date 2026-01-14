La provincia de Cuenca contará con dos nuevos Servicios de Promoción de la Autonomía Personal con 155 plazas

Archivo - La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Barbara García Torijano. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/EUROPA PRESS - Archivo

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado la próxima puesta en marcha de dos nuevos Servicios de Promoción de la Autonomía Personal (SEPAP) en la provincia de Cuenca, que sumarán 155 nuevas plazas a lo largo de 2026, reforzando la atención a las personas mayores y su permanencia en el entorno, especialmente en el medio rural.

Así lo ha avanzado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, durante su visita al centro de mayores, a la residencia y a la vivienda de mayores de la localidad de Priego, donde ha subrayado la apuesta del Ejecutivo autonómico por modernizar recursos, ampliar servicios y acercar el sistema público de cuidados a los municipios con mayor envejecimiento poblacional, ha informado la Junta en nota de prensa.

"La visita a Priego se enmarca en una apuesta clara por reforzar la atención a las personas mayores en la provincia de Cuenca, modernizando recursos y ampliando servicios", ha señalado la consejera, quien ha puesto este municipio como ejemplo de dotación social en el entorno rural.

Con estas nuevas plazas, la provincia de Cuenca superará las 1.100 plazas del SEPAP-MejoraT, distribuidas en más de una veintena de recursos, unos fijos y otros de carácter itinerante para abarcar a más núcleos de población.

Los SEPAP están orientados a mantener y mejorar capacidades, prevenir situaciones de dependencia y favorecer que las personas puedan seguir viviendo en su entorno habitual, un enfoque especialmente relevante en zonas rurales.

MÁS DE 14 MILLONES DE EUROS

Durante su intervención ante los medios de comunicación, García Torijano ha destacado que en la provincia de Cuenca el Gobierno regional ha ejecutado o está ejecutando en esta legislatura obras de recursos para personas mayores con una inversión que llega a los 14,4 millones de euros.

"A día de hoy ya hemos ejecutado 7,7 millones de euros, en residencias, en obras, centros de mayores o centros de día, recursos que dan la posibilidad de atender a nuestras personas mayores en la provincia de Cuenca, y 6,6 millones más que quedan por ejecutar, pero que ya están marcha y que seguro en 2027 van a estar resueltos y financiados", según ha detallado la consejera.

De forma específica, la consejera ha resaltado el esfuerzo realizado en la red de Centros de Mayores de Cuenca, donde la inversión acumulada en la provincia, entre obra finalizada y activa, alcanza casi los seis millones de euros, con actuaciones distribuidas en centros de distintos municipios conquenses.

"Estamos hablando de inversiones que tienen un impacto directo en el día a día de las personas mayores: mejoras de accesibilidad, modernización de instalaciones, seguridad, confort y espacios pensados para el envejecimiento activo", ha explicado García Torijano.

Una parte muy relevante de este esfuerzo inversor está siendo posible gracias a los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que están actuando como palanca para acelerar la modernización y adaptación de los recursos públicos a las nuevas necesidades sociales.

PRIEGO, EJEMPLO DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES EN EL MEDIO RURAL

La consejera ha puesto en valor el modelo de atención que representa Priego, un municipio con una alta proporción de población mayor, que cuenta con un centro de mayores muy activo, una vivienda de mayores, un servicio SEPAP itinerante, una residencia y centro de día públicos, además de servicios como la ayuda a domicilio y un convenio supramunicipal de atención primaria.

En el caso concreto del centro de mayores de Priego, se han realizado en los últimos años actuaciones de mejora y conservación, destacando en 2025 una obra de reparación del porche de madera, balcones y bajantes, así como la mejora del acceso a cubierta, con una inversión cercana a los 50.000 euros.

En la residencia de mayores, el Gobierno regional ha venido realizando diferentes inversiones y mejores en los últimos dos años, por valor de más de 65.000 euros, entre ellos casi 11.000 para mejorar la rampa de acceso en la entrada principal, actuación financiada por la Unión Europea- Next Generation EU, mediante los Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Está incluida dentro del Componente 22 del Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión.

Por su parte, la vivienda municipal de mayores, con diez plazas, cuenta con una subvención autonómica de 28.000 euros y acoge el servicio SEPAP-MejoraT itinerante, que se presta dos días por semana y contribuye a fomentar la autonomía personal de las personas usuarias.