La próxima semana arrancarán las obras del aparcamiento gratuito de 500 plazas junto al Hospital Universitario de Toledo

TOLEDO 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Toledo comenzará la próxima semana las obras de acondicionamiento del nuevo aparcamiento disuasorio y gratuito en Santa María de Benquerencia, en una parcela próxima al Hospital Universitario de Toledo. El plazo de ejecución es de tres meses.

Según informa el Consistorio, la actuación consistirá en el acondicionamiento de 9.450 metros cuadrados que permitirán transformar una parcela sin uso, situada en el entorno de las calles Río Cabriel y Río Guadalimar, con vegetación baja e impracticable, en un nuevo espacio destinado al estacionamiento de vehículos con capacidad para más de 500 plazas.

El nuevo espacio dispondrá de un acceso de entrada y otro de salida desde la calle Río Cabriel, facilitando la circulación y la conexión con el viario ya existente.

Los trabajos han comenzado ya con el desbroce de la parcela y la retirada de tierra vegetal y la adaptación de los rasantes, que permita una adecuada evacuación de las aguas de lluvia.

Posteriormente, se extenderá una capa de zahorra artificial de 20 centímetros, conformando así la nueva plataforma que contará con un nuevo sistema de drenaje para evitar problemas de acumulación de agua.

El presupuesto del proyecto asciende a 169.931,27 euros, y el plazo de ejecución de la obra es de tres meses, por lo que, una vez finalizada la actuación, Santa María de Benquerencia, al igual que la Legua, contarán con un nuevo espacio de estacionamiento en una zona necesitada de este tipo de infraestructuras.

"No se trata únicamente de hacer un aparcamiento; se trata de atender una demanda de los vecinos, recuperar un espacio que estaba inutilizado y ofrecer una solución concreta a un problema que conocemos y que nos comprometimos a resolver, para hacer más fácil la vida de nuestros vecinos", ha señalado la concejal de Obras y Servicios, Parques y Jardines, Loreto Molina.