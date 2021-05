El proyecto del Parque Científico de Cuenca llega a manos de la Junta y acorta los plazos para ser una realidad

CUENCA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Singular Interés (PSI) del Parque Científico y Tecnológico de Economía Circular de Cuenca ha llegado este miércoles a manos del Gobierno regional acortando así este proyecto sus plazos para ser una realidad.

Ha sido en un acto celebrado en la Diputación de Cuenca en el que han estado presentes su presidente, Álvaro Martínez Chana; el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero; el consejero de Fomento, Nacho Hernando, el alcalde de la capital conquense, Dario Dolz; y el presidente regional, Emiliano García-Page.

Este último ha señalado que este "gran" parque significa que el Gobierno regional tiene "una idea precisa" de cuál es la oportunidad "brillante" que tienen la ciudad y la provincia. "Y queremos hacerlo en conjunto", ha dicho, momento en el cual ha dado las gracias al presidente de la Diputación por "arrimar el hombro" y "meta cariño" en la capital.

Asimismo, tras señalar que hay que sumar a este proyecto "muchos movimientos" como el del empresariado, ha indicado que el PSI que va a tramitar la Consejería de Fomento con celeridad "va a poner una pica en Flandes". "Esto es suficiente argumento como para que nadie pueda decir que no vamos centrar esfuerzos en la creación de empleo".

Todo ello, ha indicado, sabiendo que la ciudad tiene posibilidades de empleo en el ámbito turístico, en el ámbito tecnológico, en la docencia o en los servicios. "Y lo va a tener en la primera obligación que tenemos que es no solo conservar nuestro patrimonio natural sino sacarle provecho", ha agregado.

"En Cuenca se están moviendo muchas cosas y en una sociedad como la nuestra no movernos significa ir para atrás. Nosotros a lo nuestro, sea cual sea el contexto nos pillará trabajando, bailando no. Yo no he bailado ni siquiera en mi boda", ha concluido.

UN DOCUMENTO "TAN VALIOSO"

Por su parte, el consejero de Fomento ha explicado que tras la entrega de este documento técnico "tan valioso" al Gobierno regional, el PSI se va a someter a información pública porque la Junta entiende que requiere de la ideas de "toda una sociedad que está volcada con su futuro".

Después de ello se llegará al punto de aprobación inicial, posteriormente a una evaluación ambiental simplificada y ya entonces el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha podrá aprobar este PSI promovido por la Diputación de Cuenca de forma definitiva.

Bajo su punto de vista se trata de un proyecto "inclusivo y solidario" donde la Junta quiere aunar talento y eficiencia como "esconde la economía circular". "Es un aprovechamiento sostenible de nuestra masa forestal. Cuenca tiene grandes ventajas y este parque lo que va a hacer es ponerlas en el mapa con un planteamiento inclusivo de colaboración público-privada", ha argumentado.

"No te preocupes que lo vamos a cuidar bien y vamos a hacerlo desde un planteamiento como hacemos con el resto de PSI o los 300 proyectos que este Gobierno en plena pandemia tramitó el pasado año que supusieron la inversión privada de más de 650 millones de euros. Os vamos a ayudar en todo lo que necesitéis", ha dicho al presidente de la Diputación.

COMPROMISO CON EL TERRITORIO

El presidente de la Diputación provincial de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, ha abierto el acto recordando con sus primeras palabras el compromiso adquirido con su territorio de cara a la puesta en marcha de este parque.

Un compromiso que requería de "la ayuda de los ayuntamientos y la ayuda de la Junta de Comunidades" y donde la Diputación puso "negro sobre blanco" a los ciudadanos como "prioridad".

Se trata, ha señalado, de más de 800.000 metros cuadrados de terrenos para el centro de investigación que albergará a empresas con las que ya se ha contactado para crear riqueza y empleo.

Ahora, con la entrega del Proyecto de Singular Interés del parque al Ejecutivo regional, deja esta iniciativa "en manos de un Gobierno" con el que, ha recordado, suma ya muchos proyectos de legislatura desde la "complicidad".

ESCUDERO: "ES TODO UN ACIERTO"

El consejero de Desarrollo Sostenible del Gobierno regional, José Luis Escudero, también se ha referido al proyecto de este parque, valorando el "acierto" político de Emiliano García-Page al apostar por estas políticas, viendo en la biodiversidad "un activo" en la región en cuanto a aprovechar y generar empleo y riqueza.

Ese parque que se ubicará en Cuenca "va a ser un revulsivo para conectar el medio natural con la transformación de sus productos", tal y como ha apuntado Escudero, quien prevé que este movimiento "traerá industria a Cuenca y la hará competitiva".

Finalmente, el alcalde de Cuenca ha manifestado que este parque supone la segunda "revolución económica" para la ciudad tras el acuerdo para que el centro nacional de instituciones penitenciarias se instale en la capital conquense.

"Se van a abrir unas capacidades totalmente nuevas y adicionales para la ciudad de Cuenca desde el punto de visa empresarial y económico", ha manifestado el regidor conquense, quien ha asegurado que va a ser un "motor generador" de empleo importante para la ciudad.