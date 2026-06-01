El proyecto de reforma de la residencia de mayores 'Núñez de Balboa' en Albacete iniciará su primera fase en semanas

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, durante su visita a la residencia de mayores 'Núñez de Balboa' de Albacete. - JCCM

ALBACETE 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de reforma integral de la residencia de mayores 'Núñez de Balboa' en Albacete iniciará en las próximas semanas su primera fase de ejecución y vendrá a "mejorar la atención a los residentes y también las condiciones laborales de los propios trabajadores".

Así lo ha destacado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, durante su visita a la residencia de mayores 'Núñez de Balboa' de Albacete, donde ha conocido el funcionamiento de los robots sociales Nao y Temi, desarrollados en el marco del proyecto de robótica social aplicada a la atención de personas dependientes que la Consejería de Bienestar Social impulsa junto a la Universidad de Castilla-La Mancha.

En este sentido, la consejera ha recordado que "a través de un convenio con la Universidad de Castilla-La Mancha" se está desarrollando el proyecto con Nao y con Temi, "los dos robots que están ya en esta residencia y que vienen a darle un plus de calidad a esos cuidados, donde nos tenemos que posicionar ya en un escenario a futuro, pero en el que ya las tecnologías son el presente", ha informado la Junta en nota de prensa.

Durante la visita, García Torijano ha señalado que Castilla-La Mancha está dando un paso más en la consolidación del cuarto pilar del Estado del Bienestar, incorporando la innovación tecnológica a los servicios públicos de atención para mejorar la autonomía personal y reforzar la calidad de los cuidados.

En este sentido, ha defendido que "la tecnología no sustituye a los profesionales ni sustituye la atención directa, sino que aporta nuevas herramientas que ayudan a ofrecer cuidados más personalizados", así como fomentar la autonomía personal y a mejorar la calidad de vida de las personas.

La demostración realizada en la residencia albaceteña forma parte del Plan de Autonomía Digital de Castilla-La Mancha, una iniciativa puesta en marcha por el Gobierno regional en 2023 para incorporar nuevas tecnologías a los recursos públicos destinados a personas mayores, personas con discapacidad, menores y personas en situación de dependencia.

8.000 DISPOSITIVOS

Este plan ha permitido "desplegar 8.000 dispositivos en todos los centros residenciales de mayores de Castilla-La Mancha, de la propia Consejería, pero también en centros de discapacidad y en recursos de menores", alcanzando a más de 125.000 personas beneficiarias. La inversión destinada a esta estrategia asciende a 7,97 millones de euros financiados con fondos europeos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

La colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha para el desarrollo del proyecto de robótica social constituye una de las actuaciones más innovadoras incluidas en este plan. Gracias a ella, los robots Nao y Temi permiten explorar nuevas formas de acompañamiento, interacción social, estimulación cognitiva y apoyo a la autonomía personal en entornos residenciales.

La visita ha servido también para conocer el proyecto de reforma integral de la residencia de mayores 'Núñez de Balboa', que iniciará en las próximas semanas su primera fase de ejecución y que vendrá a "mejorar la atención a los residentes y también las condiciones laborales de los propios trabajadores.

"Sabemos que las residencias de mayores han dado un paso y un salto de calidad con las unidades convivenciales a raíz de la pandemia. Fue una situación que nos hizo ver la posibilidad y la necesidad de dar una vuelta a estos recursos para estar preparados a futuro. Podemos reorganizar mejor los espacios y, por tanto, lo que se va a hacer en esta residencia es habilitar unidades convivenciales para que también puedan tener incluso los propios residentes una mayor autonomía, que puedan desarrollar su proyecto de vida en estos centros residenciales con total normalidad, como si estuvieran en sus propias casas", ha dicho.

La actuación cuenta con una inversión de 5,67 millones de euros, financiados por la Unión Europea-Next Generation EU, mediante los Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Está incluida dentro del Componente 22, Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión, y permitirá modernizar las instalaciones para adaptarlas a las necesidades actuales de los cuidados de larga duración, mejorando los espacios de convivencia y atención a las personas residentes.

Es "una obra estructural tanto por dentro como por fuera de una de las alas" del recurso. "Se trata de un centro de casi 50 años de historia y, por tanto, queremos seguir adaptándolo a las nuevas normativas y, desde luego, a la nueva visión de futuro que tenemos para los centros residenciales. Suponen seis millones de presupuesto para esa reforma integral en un ala completa y seguir con la continuidad de las otras dos restantes", ha señalado García Torijano.

Además de la residencia, el complejo alberga un centro de día y un Punto de Encuentro Familiar, configurándose como un espacio de referencia para la prestación de distintos servicios públicos de carácter social en la ciudad de Albacete.

PRESTACIONES EN DEPENDENCIA

Castilla -La Mancha supera actualmente las 120.397 prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que benefician a 81.889 personas en toda la región.

Estas cifras reflejan el crecimiento experimentado por el sistema regional durante la última década, consolidando el compromiso del Gobierno autonómico con la atención a las personas mayores y a quienes necesitan apoyos para desarrollar su proyecto de vida con autonomía y dignidad.

En la provincia de Albacete, el sistema registra 25.726 prestaciones que benefician a 17.342 personas.

"Estamos construyendo un sistema de cuidados cada vez más moderno, más humano y adaptado a las necesidades de las personas, combinando inversión social, atención profesional e innovación tecnológica", ha concluido García Torijano.

Durante la visita, la consejera ha estado acompañada por el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, el viceconsejero de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, Javier Pérez, la delegada de Bienestar Social en Albacete, Antonia Coloma, el catedrático de Lenguajes y Sistemas Informáticos en la Universidad de Albacete, Ismael García Varea y la directora de la residencia de mayores, María José Madrona García.