PSOE acusa al Ayuntamiento de Toledo de cometer una "relajación irresponsable" de la Ordenanza de Publicidad

Teo García en rueda de prensa. - PSOE

TOLEDO 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Toledo, Teo García, ha denunciado este viernes el incumplimiento generalizado de la Ordenanza Reguladora de Publicidad y Rotulación de la ciudad de Toledo.

El edil socialista ha responsabilizado al alcalde, Carlos Velázquez, y a su equipo de Gobierno, argumentando que provoca un grave deterioro del Casco Histórico y pone en riesgo su valor como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Para García, tras casi tres años de mandato, la falta de control es "evidente" y ha convertido una herramienta clave para la protección del patrimonio en "papel mojado".

Según ha señalado, el propio Gobierno municipal ha reconocido haber relajado su aplicación, lo que ha derivado en una proliferación de elementos publicitarios inadecuados en calles y fachadas.

Teo García ha argumentado que esta situación se traduce en "más publicidad sin control, más impacto visual y fachadas alteradas que dañan la imagen de la ciudad y ponen en riesgo su valor como Patrimonio de la Humanidad", además de problemas directos para la ciudadanía: "Se invade el espacio público, se dificulta el paso de peatones y se perjudica especialmente a las personas con movilidad reducida".

Desde el Grupo Municipal Socialista recuerdan que esta Ordenanza fue aprobada por unanimidad tras un amplio proceso participativo que incorporó más de 50 alegaciones de agentes sociales y económicos, e incluso contó con una guía de buenas prácticas para facilitar su aplicación.

Sin embargo, denuncian que actualmente no se está garantizando su cumplimiento efectivo.

"El resultado es una degradación progresiva del espacio urbano, con un creciente ruido visual y una presión publicitaria descontrolada que afecta directamente a la calidad de vida de vecinos, comerciantes y visitantes", ha añadido Teo García.

PLAN DE ACTUACIÓN Y MEDIDAS DE APOYO

Ante esta situación, los socialistas reclaman una actuación urgente por parte del alcalde y su equipo de gobierno.

"Si existe un consenso generalizado en que la situación actual no funciona, hay que actuar ya. Es imprescindible recuperar el control, abordarlo con todos los agentes y llevar a cabo un plan de actuación para recuperar la senda y la línea de trabajo que se inició en la pasada legislatura", ha afirmado el concejal.

Asimismo, el Grupo Municipal Socialista ha insistido en la necesidad de combinar el control con medidas de apoyo como viene especificado en la propia Ordenanza: "Defender nuestro patrimonio no es una opción, es una obligación. Y hoy el Gobierno no está haciendo su tarea ni ayudando a que pueda cumplirse, apoyando con asistencia técnica y ayudas a la actividad comercial y a los vecinos".

Finalmente, el edil del PSOE ha reiterado su exigencia de "más control y más apoyo efectivo" para frenar una degradación que, advierten, "puede llegar a ser irreversible si no se actúa de inmediato".