PSOE advierte de que Núñez llega a Europa "tarde y mal" y de que su visita podría ser contraproducente para C-LM

La eurodiputada Cristina Maestre. - PSOE C-LM

TOLEDO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, ha afirmado este miércoles que el presidente regional del PP, Paco Núñez, llega a Europa "tarde y mal" y ha advertido de que su visita pueda ser contraproducente para los intereses regionales, en referencia a la visita a Estrasburgo de Núñez en la que se ha reunido con la comisaria de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall.

Núñez "llega tarde porque aquí antes que él estuvimos muchos". "Y cuando digo muchos me refiero no solo al presidente Page o a esta, quien les habla como eurodiputada, sino también al propio sector. Estuvimos aquí de la mano de los agricultores contándole la situación tanto al comisario Hansen como, en reuniones técnicas, incluso también con la comisaría de Aguas", ha expuesto, según han informado los socialistas en nota de prensa.

Ha incidido en que "llega tarde", pero "también llega mal, porque el planteamiento que ha hecho a la Comisión Europea está a años luz del lenguaje europeo que tiene que emplear": "Ha entrado como elefante en cacharrería".

Lo primero, ha continuado, "dando datos falsos, cosa que espanta a la Comisión Europea y además que se puede volver en nuestra contra", ha advertido, "y elogiando lo que está haciendo Levante, elogiando el uso de depuración o elogiando el acceso que tienen ellos al agua".

Para Maestre, "esto ya es insólito", que un dirigente que pretende defender los intereses de Castilla-La Mancha "obvie algo tan importante como puede ser el expolio del Tajo", del que "no dice absolutamente nada" en su documento de posición y que a la vez "elogie lo bien que lo están haciendo en Levante". "Esto es una vergüenza", ha denunciado.

En este punto, la eurodiputada socialista ha lanzado a Núñez tres preguntas. En primer lugar, "qué ha obtenido" de su reunión con la comisaria de Aguas, porque "nosotros, cuando hemos tenido nuestras reuniones con los comisarios y con los representantes de la Dirección General de Aguas les hemos dicho, alto y claro, que queremos respuestas". "¿Qué respuestas ha obtenido él?"

"Segundo, ¿por qué no le dice a la comisaria de Aguas que solo se representa a sí mismo porque en el PP nacional ni apoyan los posicionamientos de Castilla-La Mancha ni mucho menos el acceso al agua de nuestros agricultores?", ha añadido Maestre, pues ha apuntado que es "lo que hemos visto cada vez que viene Tellado o cualquier otro dirigente del PP a nuestra región" mientras "Nuñez calla" cuando dicen que "primero es el agua para Levante, mantener el trasvase y, ante todo, beneficiar a la huerta levantina".

Y, en tercer lugar, le ha preguntado "qué opina y si se lo ha hecho llegar a la comisaria, de que a día de hoy las reservas de los embalses del Segura están óptimas, al 60%, mientras nosotros tenemos serias dificultades en el acceso del agua". "¿Qué piensa de eso? O mejor aún, le pregunto al señor Núñez, ¿por qué no lo ha preguntado?".

Maestre, desde el Parlamento Europeo, ha pedido al líder de los 'populares' en la región "que deje de hacer el ridículo, que deje de mentir y que se ponga a trabajar de verdad, de la mano de todos, sin atajos absurdos y ridículos, viniéndose aquí con la carpetilla y, además, con una carpetilla llena de mentiras y de omisiones que perjudican claramente a Castilla-La Mancha".

"Le pido, insistentemente, al PP que se ponga a trabajar y deje de mentir", ha urgido, al tiempo que ha retado a los 'populares' preguntándoles "cuándo van a enseñar las firmas que se supone" que han hecho en contra de los intereses de Castilla-La Mancha.