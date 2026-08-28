PSOE advierte que Núñez y el PP son "más peligrosos que una sequía de cinco años" para C-LM

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar. - PSOE

CIUDAD REAL 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha denunciado que el proyecto del PP en materia hídrica pasa exclusivamente por convertir a la comunidad autónoma "en la gran cedente de agua para el resto del país" y ha asegurado que el PP y su líder regional, Paco Núñez, son "peores o más peligrosos que una sequía de cinco años" para los intereses de la región sobre agua.

Según informa el partido, Abengózar ha calificado de "chiste y de tomadura de pelo" que quienes exigen más trasvases del Tajo para Murcia, del Júcar para Valencia y ahora del Sorbe para la Comunidad de Madrid, traten de erigirse como defensores de este recurso.

A su juicio, resulta "casi un insulto a la ciudadanía", además, que vengan a prometer su apoyo a los agricultores manchegos precisamente a Alcázar de San Juan, ciudad que albergaba la sede del Consorcio del Alto Guadiana, un organismo impulsado por los socialistas para recuperar los acuíferos y que fue eliminado de un plumazo durante los "cuatro años negros" del Gobierno del PP, etapa en la que además se blindó el trasvase Tajo-Segura mediante el conocido memorándum del agua.

Frente a este modelo basado en la sumisión, ha apuntado, la portavoz socialista ha puesto en valor el trabajo técnico e institucional del Ejecutivo autonómico, detallando que, de cara al cuarto ciclo de planificación del modelo de gestión del agua para el periodo 2028-2033, el Gobierno de Page ha colaborado estrechamente con las organizaciones agrarias y el sector para elevar "hasta 100 alegaciones".

Alegaciones que defienden "una mayor justicia social hídrica para Castilla-La Mancha", ha añadido, al tiempo que ha afeado que en este proceso el PP de Núñez, no haya realizado ni una sola aportación.

La dirigente socialista ha lamentado que Paco Núñez utilice el agua "como un instrumento puramente partidista con la única intención de hacer méritos ante sus superiores de la calle Génova" y, en este sentido, ha recordado los silencios del líder de la oposición cuando sus responsables nacionales visitan la región para defender el trasvase hacia el Levante.

Finalmente, Abengózar ha instado al PP a que, coincidiendo con el inicio del nuevo curso político, tome nota "de quienes trabajan verdaderamente por la región" y ha concluido remarcando que la principal diferencia radica en que el presidente Page defiende las necesidades hídricas de Castilla-La Mancha "donde sea necesario y ante quien sea necesario", sin importar el color político del Gobierno de España.