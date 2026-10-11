PSOE advierte de los "pactos ocultos" de Núñez con Tellado para ser candidato "sin defender los intereses de C-LM"

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ángel Tomás Godoy. - PSOE

CUENCA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ángel Tomás Godoy, ha alertado este domingo de las "graves consecuencias2 que pueden tener para los intereses de la región y su gente los "pactos ocultos" del líder del PP autonómico, Paco Núñez, tanto con la dirección nacional de su formación como con la extrema derecha de Vox.

Desde Cuenca, y según informa el partido, Godoy ha mostrado su preocupación por el "acuerdo" entre Núñez y el dirigente nacional del PP, Miguel Tellado, que tiene como objetivo "que no haya congreso en Castilla-La Mancha y, por lo tanto, el señor Paco Núñez sea candidato", cuando "no lo quieren ni los suyos", evitando así someterse al criterio de sus afiliados.

La consecuencia de este acuerdo para asegurar su candidatura, ha lamentado el dirigente socialista, supone "mermar los derechos de los castellanomanchegos", llevándose por delante el acuerdo previo que había y que el PP luego rompió sobre el nuevo Estatuto de Autonomía.

Esto implica, según ha detallado Godoy, que reivindicaciones vitales como "los derechos del agua que se iban a consolidar dentro del Estatuto no se consoliden", además de perder herramientas fundamentales para generar actividad y empleo como el Consejo de Diálogo Social con empresarios y sindicatos en la región.

EL PELIGRO DE LOS PACTOS CON VOX PARA LA IGUALDAD Y LAS PENSIONES

De igual modo, Godoy ha incidido en los pactos del PP con Vox, alertando de que ya "se han llevado por delante derechos consolidados en otras comunidades autónomas".

Godoy ha advertido de "la amenaza que hay sobre las políticas sociales y los derechos de los trabajadores si fructifican estos pactos a futuro", ya que tras los avances logrados en los últimos años con medidas como la subida del salario mínimo interprofesional o las revalorizaciones de las pensiones, se están viendo claramente las intenciones de Vox "hablando de una privatización del sistema público de pensiones".

"Eso es lo que nos vamos a jugar en estas elecciones, que son sumamente importantes y donde todos tenemos que trabajar fundamentalmente para consolidar los derechos sociales que muchas generaciones han trabajado para tener dentro de nuestra Constitución y dentro de nuestra vida social", ha concluido Godoy.