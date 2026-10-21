PSOE afea a Núñez que Génova no cuente con él "para nada" después de situar a Velázquez en la lista al Congreso

La diputada autonómica del PSOE, Paloma Jiménez. - PSOE C-LM

TOLEDO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes regionales Paloma Jiménez ha preguntado al presidente del PP a nivel autonómico, Paco Núñez, "de qué le sirve tanta traición a Castilla-La Mancha" si Génova "no cuenta" con el "para absolutamente nada".

Así se ha manifestado Jiménez, según ha informado el PSOE en nota de prensa, después de conocerse que el alcalde de Toledo y presidente provincial del PP, Carlos Velázquez, será también el cabeza de lista de los 'populares' en las listas al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones generales.

"Hemos visto cómo el señor Núñez atiende a todas las peticiones de Génova solo por mantener el sillón", ha criticado, aunque "cuando se trata de ocupar cargos de relevancia", el PP "busca a otros políticos".

PRESUPUESTOS DE CARÁCTER SOCIAL

Por otro lado, la diputada ha resaltado el carácter social de los presupuestos de la Junta para 2027, ya que "más de 7 de cada 10 euros van a reforzar los servicios públicos", lo que significa una mejor educación y sanidad públicas, así como políticas sociales y también una apuesta por la vivienda.

Paloma Jiménez ha subrayado que estas cuentas "vuelven a poner en el centro a las personas", al destinar más del 70% de los recursos a los servicios públicos. "Significa una mejor sanidad pública, una mejor educación pública y, sin duda alguna, estar al lado de quienes más lo necesitan con estas políticas de bienestar social. Vemos cómo detrás de cada cifra hay personas, hay familias, y hay servicios públicos que llegan a todos los rincones de nuestra región, sin importar que sean grandes ciudades o los pueblos más pequeños", ha aseverado.

Asimismo, ha puesto en valor que se destinan más recursos a la partida de vivienda, al incrementarse respecto al presupuesto del pasado año en un 140%, hasta los 270 millones de euros.

Y se acompaña, ha continuado, de otras medidas legislativas, como, por ejemplo, ha recordado, el debate y votación este jueves en el pleno de las Cortes regionales de la ley pionera con la que contará la comunidad autónoma en materia de suelo y de vivienda.

"Una ley que lo que pretende es que se puedan construir nuevas viviendas, movilizar más suelo disponible, aprovechar inmuebles públicos que ahora están en desuso para poder transformarlos en viviendas, y reducir los trámites administrativos para que sea mucho más ágil esta construcción", ha sostenido.