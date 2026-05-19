PSOE afea que Núñez viaja a Europa "tarde, mal y nunca" y lamenta sus "embustes" de la Directiva Marco del Agua

Archivo - Sergio García-Navas en rueda de prensa. - PSOE CASTILLA-LA MANCHA - Archivo

TOLEDO, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha ha criticado que el presidente del PP, Paco Núñez, viaje a Europa "tarde, mal y nunca" y le ha pedido que deje de mentir y que rectifique "sus embustes sobre la Directiva Marco del Agua" porque el presidente regional, Emiliano García-Page, ya ha defendido su prórroga en el Comité de las Regiones.

"Tenemos un PP de Castilla-La Mancha al que no le importa la verdad, que se inventa hasta las firmas. Una mentira dicha mil veces nunca se va a convertir en verdad", ha lamentado el secretario de Formación, Sergio García Navas, en rueda de prensa.

En relación al viaje a Estrasburgo del presidente del PP, el socialista se ha alegrado de "que quiera conocer el mundo" y le ha pedido que "luego" cuente el contenido de la reunión con la comisaria de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular, Jessika Roswall.