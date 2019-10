PSOE afea a PP y Cs por "pelearse" entre ellos mientras se presentan en C-LM unas cuentas "con amplio contenido social"

Publicado 01/10/2019 13:10:20 CET

TOLEDO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Fernando Mora, ha afeado al PP y Cs por "pelearse" entre ellos mientras que este martes el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha registrado en las Cortes el Proyecto de Ley de Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2020, unas cuentas "con amplio contenido social".

Ha sido en rueda de prensa en el Parlamento regional donde Fernando Mora ha hecho estas declaraciones, justo después de que Ciudadanos y PP se hayan vuelto a enzarzar por el tema de la coalición 'España Suma'.

"Dicen que no están en clave electoral pero no hacen más que tirarse los trastos los unos a los otros y hablan más de política nacional que de política regional. Allá ellos, que se peleen y se muerdan, es su problema no el nuestro", ha enfatizado el diputado socialista.

Los socialistas, sin embargo, seguirán a lo suyo --según ha manifestado Mora, recordando que hoy se han registrado los presupuestos en las Cortes en tiempo y forma tal y como marca el Estatuto.

Ha lamentado que la oposición critique los presupuestos antes de conocerlos y ha puesto de relieve que en Castilla-La Mancha exista una ventaja competitiva respecto a otras comunidades autónomas y el Gobierno central porque en la región hay un gobierno "solvente" con una mayoría estable que da "una garantía tremenda" a los empresarios e inversores.

MESA DEL AGUA

De otro lado, ha defendido la idea de aplazar la convocatoria de la Mesa del Agua al considerarlo algo "razonable" y, además, no supondría nada "políticamente hablando" en Castilla-La Mancha, ha dicho.