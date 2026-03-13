PSOE afirma que las palabras de Agudo sobre el Estatuto confirman que el PP C-LM "ni tiene palabra ni tiene coraje"

La presidenta de la Ejecutiva provincial del PSOE, Tita García Élez. - PSOE

TOLEDO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha salido al paso de las declaraciones hechas por la secretaria general del PP en la región, Carolina Agudo, sobre la reforma del Estatuto de Autonomía descartando más negociaciones con un PSOE "matón" y remitiéndose al trámite parlamentario del Congreso. Los socialistas aseguran que estas afirmaciones confirman que "el Partido Popular ni tiene palabra, ni tiene valor, ni tiene coraje".

En una entrevista con Europa Press, Agudo apuntaba que desde que se conocieron las enmiendas parciales presentadas por los grupos al texto matriz, no ha habido ningún acercamiento en ninguna de las dos direcciones para solventar el desacuerdo.

Desde el PSOE, la presidenta de la Ejecutiva provincial del PSOE, Tita García Élez, ha apuntado que "los propios dirigentes del Partido Popular de Castilla-La Mancha" les "dan la razón". Y no solo al Partido Socialista de Castilla-La Mancha, sino, --ha dicho-- "a todos y cada una de las personas que han defendido el Estatuto para nuestra región".

"Nos dan la razón porque ellos mismos se ve, se lee y se puede escuchar cómo reconocen que, al final, ellos no mandan, su palabra no tiene valor, no tienen coraje y, sobre todo, no tienen intención clara de defender la región", ha proseguido la dirigente socialista.

En rueda de prensa, ha dicho que "aquí hay una cosa clara": "manda Génova, Núñez acata, pero pierde Castilla-La Mancha". Y eso, ha lamentado, "es lo que no se dan cuenta" los dirigentes del PP, que "están haciendo un daño importantísimo a esta región".

"La región es la que se ve resentida con este ataque y este rechazo que ha hecho el Partido Popular del señor Paco Núñez al Estatuto de Castilla-La Mancha. Quien pierde son los miles y miles de vecinos y vecinas de nuestra región y de nuestros pueblos"

Ha lamentado que el líder del PP, Paco Núñez, hiciera un "paripé" en el Congreso de los Diputados, porque "al final" Génova ha dicho "por aquí no" y "el Partido Popular de Paco Núñez simplemente ha acatado sin decir absolutamente nada, sin defender a la región".

Ha recalcado que el PP está teniendo "oportunidades" para poder intentar corregir y volver al consenso, pero "cada vez que tienen la oportunidad de sacar la pata del barro, lo que siguen haciendo es hundirla más". "Siguen confirmando que, al final, ellos no mandan".

"Ellos mismos están reconociendo y confirmando que su palabra dura menos que un caramelo a la puerta de un colegio", ha advertido la presidenta de la Ejecutiva provincial del PSOE. "Ellos solo obedecen, acatan y traicionan a Castilla-La Mancha", ha insistido.

Dicho esto, ha pedido al PP que deje a un lado, "si de verdad quiere ayudar a Castilla-La Mancha", "los mandados que le hace Génova" y tiene que dejar a un lado los intereses de su partido, incluso a lo mejor los suyos propios.

Finalmente, la socialista ha abundado que la postura del PSOE "siempre ha sido la misma" y es que el estatuto "saliera con consenso". "No queremos imponer, queremos acordar. Y por eso hemos tenido dos años de negociaciones".