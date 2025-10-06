PSOE y AIKE convocan este jueves a la ciudadanía de Guadalajara en la plaza Mayor para condenar el "genocidio" en Gaza

GUADALAJARA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de PSOE y AIKE en el Ayuntamiento de Guadalajara han convocado para este jueves, 9 de octubre, un minuto de silencio para condenar el genocidio en Gaza. Será a las 12.00 horas, en la plaza Mayor.

"Esta convocatoria está abierta a toda la ciudadanía, a las diferentes administraciones, a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado; a todos los colectivos, a todo el tejido asociativo de la ciudad, a las vecinas y vecinas de origen palestino que viven en Guadalajara y a toda persona a nivel individual que quiera sumarse", indican.

En nota de prensa, sendos grupos recuerdan que el pleno celebrado el pasado viernes, el equipo de Gobierno, de PP y Vox, votó en contra de la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista, donde se pedía la condena del "genocidio" en Gaza y la convocatoria de un minuto de silencio "en recuerdo a las miles de personas asesinadas por el estado de Israel".

"El mismo voto en contra que ambos partidos manifestaron en julio ante una propuesta de declaración institucional y una moción, presentada por AIKE de apoyo al pueblo gazatí", condenan.

Por ello, ante estas negativas reiteradas, los grupos municipales de PSOE y AIKE, como parte de la Corporación Municipal, han convocado dicho minuto de silencio, para el próximo jueves, a las 12.00 horas, en la Plaza Mayor.