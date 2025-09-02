El PSOE aplaude que C-LM lidere la bajada del paro en agosto y lo atribuye a las políticas del Gobierno regional

TOLEDO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Formación del PSOE regional, Sergio García-Navas, ha aplaudido este martes que Castilla-La Mancha lidera la bajada del paro en el mes de agosto, lo que ha atribuido a las políticas económicas y laborales que pone en marcha el Gobierno autonómico y que "hacen que mes a mes, y año y año, la región cree empleo y fortalezca su economía".

En rueda de prensa desde la sede regional del PSOE y valorando que ha habido un descenso del desempleo de 1.047 personas en esta región, además tanto en hombres como en mujeres, en todos los tramos de edad y en todas las provincias, ha subrayado que el paro ha subido en doce comunidades autónomas y ha descendido en cinco, liderando este descenso Castilla-La Mancha, según han informado los socialistas en nota de prensa.

Ha recordado, en comparación con los datos del mismo mes del pasado año, que supone una bajada del paro de 7.230 personas, "la cifra más baja de desempleo para cualquier mes de agosto de Castilla-La Mancha desde hace 17 años, desde 2008".

Y esto, ha aseverado, ha sido posible con las políticas del presidente, Emiliano García-Page, "que se comprometió a darle la vuelta a los datos del paro desde que llegó al Gobierno en 2015, con estas políticas nuestra economía se fortalece, hay más personas trabajando, hay más población, al tiempo que seguimos reforzando nuestro compromiso con los servicios públicos de calidad".

TECHO DE GASTO

Precisamente, se ha referido al techo de gasto que ha sido este martes aprobado en Consejo de Gobierno y que asciende a 9.000 millones de euros, un 8,2% más, lo que supone 685 millones de euros más que el pasado ejercicio, dando así el primer paso en la tramitación de los presupuestos de la Junta del próximo año.

Presupuestos que, como ha afirmado, "van a seguir apostando por fortalecer los servicios públicos de nuestra comunidad, seguir también creando riqueza en nuestra región y lógicamente, seguir cumpliendo el programa electoral con el que este partido se presentó a las elecciones".

DEUDA

Por otro lado, a cuenta de la reunión del Consejo de Ministros, que ha aprobado este martes la condonación de la deuda de las comunidades autónomas, García-Navas ha asegurado que "todo lo que sea aliviar la deuda histórica de Castilla-La Mancha que duplicó María Dolores de Cospedal a base de recortes, y a la que también afecta un sistema de financiación autonómica injusto", es un tema importante para esta tierra.

"Son casi 5.000 millones de euros que van a poder aliviar prácticamente la herencia de la deuda de Cospedal, porque con Cospedal se multiplicó por dos haciendo recortes y con Page va disminuyendo la deuda con inversiones", ha añadido, al tiempo que la ha calificado como "la gran losa que pesa sobre los servicios públicos de Castilla-La Mancha".

Y ahora lo que se pregunta el PSOE es si el PP "que fue el creador de ese agujero financiero, se va a atrever o no a decirle al señor Feijóo que tiene apoyar esa condonación de verdad", ha manifestado García-Navas.

"No le pedimos al señor Núñez que sus diputados rompan con la disciplina de voto, sino que tenga el coraje y la valentía de enfrentarse al señor Feijóo para defender los intereses, por una vez, de nuestra región. ¿Qué clase de partido es el PP de Castilla-La Mancha que cuando gobierna nos condena a más recortes y cuando están en la oposición no nos ayudan a revertirlos?", ha criticado.