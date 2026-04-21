PSOE arremete contra el equipo de Gobierno por su "ataque inaudito" al interventor general del Ayuntamiento de Toledo

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Noelia de la Cruz - EUROPA PRESS

TOLEDO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Toledo, Noelia de la Cruz, ha arremetido este lunes contra el equipo de Gobierno capitaneado por Carlos Velázquez por su "ataque inaudito" al interventor general del Ayuntamiento a cuenta del informe del interventor sobre los entes dependientes del Ayuntamiento de Toledo (Teatro de Rojas, Patronato Municipal Deportivo, Patronato de Música y Empresa Municipal de la Vivienda) del ejercicio 2025.

Previamente a estas declaraciones, el concejal de Turismo, Vivienda y Relaciones con la UCLM del Ayuntamiento de Toledo, José Manuel Velasco, cargaba contra este informe al asegurar que "no se corresponde con la realidad contable" de dichos entes y confirmaba que el equipo de Gobierno presentará alegaciones al mismo.

La concejala socialista, en declaraciones a los medios tras la comisión de Hacienda celebrada en el consistorio, ha comenzando diciendo que lo vivido hoy en dicha comisión "ha sido una cosa esperpéntica e inaudita" en este Ayuntamiento. "Jamás había visto un ataque frontal, directo, en este caso a la Intervención General y personalizando en la figura del interventor", ha apuntado.

"Me parece bochornoso", ha dicho De la Cruz, quien ha censurado la forma actuar de este Gobierno al que "no le gusta un informe de un técnico y arremete contra él".

Dicho esto, la portavoz socialista ha querido "romper una lanza a favor del trabajo y la dedicación de la Intervención General" que, según ha defendido, "cumple con su objetivo", que es fiscalizar la acción del Gobierno.

Ha recordado que este interventor hace su trabajo desde el año 2019, sigue el día a día del Ayuntamiento y sigue los procedimientos y los expedientes para que cumplan con la legalidad vigente. "Y si el informe que se hace no es del gusto, en este caso del concejal de Vivienda, pues, con todos mis respetos, que se lo haga mirar".

"Ha quedado claro, y así se lo ha dicho el propio interventor, que si lo que quiere es alegar sobre un informe de supervisión de la ejecución de la gestión de los entes dependientes del Ayuntamiento, pues que aleguen, no hay ningún problema", ha destacado De la Cruz.

Dicho esto, la edil del PSOE considera que no era necesario "este ataque frontal" y cree que lo sucedido hoy responde al modus operandi de Carlos Velázquez y de su portavoz, José Manuel Velasco, que "cuando no le gusta un informe arremete contra la persona que ha emitido ese informe y en este caso le ha tocado al interventor general del Ayuntamiento".

"Lo único que viene a decir el interventor es que el relato, no el dato, el relato de mentiras sobre vivienda que Carlos Velázquez lleva lanzando en la ciudad desde que llegó a la Alcaldía en 2023, no se sostiene con datos reales", ha apostillado la socialista.