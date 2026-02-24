PSOE Bolaños cree que Valverde hará "una retirada en diferido": "Seguirá moviendo los hilos del pueblo en la sombra"

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava, Miguel Ángel de Toro, - PSOE

CIUDAD REAL, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava, Miguel Ángel de Toro, ha valorado el anuncio que ha hecho el alcalde de la ciudad y presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, al afirmar que no se presentará a la reelección para señalar que hará "una retirada en diferido" para seguir "moviendo los hilos del pueblo en la sombra".

En declaraciones a Europa Press, De Toro ha afirmado incluso que esto puede ser "un globo sonda" con el fin de que el regidor de la localidad ciudadrealeña vaya testeando qué va opinando la gente para luego tomar la decisión de si se presenta o no cuando se aproximen las elecciones.

"Al final Valverde viene a darnos la razón porque desde el inicio de la legislatura veníamos diciendo que Bolaños necesitaba un alcalde a tiempo completo y no un presidente de la Diputación que en sus ratos libres se pasara por aquí y gestionara el pueblo", ha manifestado.

"UN ALCALDE QUE NO HA ESTADO"

En este sentido, ha indicado que Valverde ha sido "un alcalde que no ha estado" con unos concejales "sin experiencia" que "no han sabido gestionar ni organizar". "Así está el pueblo, abandonado. Es una realidad que se ve y se siente todos los días en la calle", ha lamentado.

"¿Qué cambia con esta decisión la situación que hay ahora mismo en el Ayuntamiento?", se ha preguntado, para responder que --Valverde-- "no quiere cambiar nada o casi nada porque es lo que ha estado haciendo estos tres últimos años: no sabe delegar y quiere seguir moviendo los hilos del pueblo en la sombra como ha hecho esta legislatura".

Es por ello por lo que ha afirmado que le "cuesta mucho creer" que el sucesor o sucesora de Valverde vaya a tener tenga "independencia y la autonomía" que necesita el cargo. "Su sombra es muy larga y todos los que ya llevamos tiempo trabajando con él le conocemos: no sabe delegar y al final tiene que ser lo que él diga", ha reiterado.

"En esta legislatura, cuando había algún concejal que tomaba una decisión sin consultarle porque estaba en un acto de presidente y llegaba después, la rectificaba o incluso la desautorizaba. Y así es como trabajaba el Valverde, tiene que ser lo que él diga", ha abundado el portavoz socialista.

LEGISLATURA "PERDIDA"

Con todo, ha hecho hincapié en la legislatura "fracasada" que ha tenido Bolaños y en la que el pueblo "ha retrocedido en todos los aspectos", con el castillo cerrado por una obra que no se sabe cuándo va a terminar, una "carencia de servicios enorme" o en ocio con un "pueblo muerto" tras el carnaval.

"Hay una sensación de dejadez enorme", ha afirmado el portavoz del Grupo Municipal Socialista, quien ha mostrado su preocupación también por la gente joven. "Sabemos que se nos están yendo a vivir o que van a salir a otros pueblos", ha vuelto a lamentar, para preguntarse de qué se ha beneficiado Bolaños siendo Valverde presidente de la Diputación, "la respuesta es que de nada".

Así, el portavoz socialista ha indicado que la "única inversión" importante que va a hacer la Diputación en Bolaños es con cargo a los fondos reintegrables de la Institución provincial con un préstamo a largo plazo.

Finalmente, ha dicho que el PSOE seguirá trabajando en el municipio con el fin de ofrecer un proyecto diferente para ilusionar a los ciudadanos de Bolaños de Calatrava independientemente de quien se presente a las elecciones por parte del PP. "Pero ellos van a ofrecer poca cosa diferente, porque al final es lo mismo", ha concluido.