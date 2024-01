El PSOE de Castilla-La Mancha denuncia las "conductas violentas e inadmisibles" de los manifestantes en Ferraz

TOLEDO, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha y eurodiputada, Cristina Maestre ha rechazado este miércoles las "conductas violentas e inadmisibles en democracia", en referencia a las últimas acciones llevadas a cabo por manifestantes frente a la sede nacional del PSOE en Ferraz en la Nochevieja en las que se golpeó un muñeco que identificaron como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha pedido al PP que las condene.

"En el punto en el que no solo no se condena ni por Vox ni por el PP de forma contundente, estamos hablando de que se están promoviendo, consintiendo y blanqueando conductas de odio que son inadmisibles en democracia, y esto me parece de una extrema gravedad, lo ha dicho el propio Rey de España, que en su discurso de Navidad habló de la necesidad de apostar por la convivencia y evitar la discordia que existe ahora mismo en nuestro país", ha expuesto, en rueda de prensa en la sede regional del PSOE, según ha informado la formación política por nota de prensa.

A su juicio, "ya está tardando" el PP "en condenar este tipo de conductas totalmente violentas e inadmisibles en democracia", por lo que "desde aquí también lo pedimos formalmente como organización política de Castilla-La Mancha, porque no es de recibo que sigamos recibiendo amenazas e insultos en las puertas de nuestras sedes ni tampoco es de recibo que la convivencia de este país se vea alterada por este tipo de movimientos que son consentidos por los partidos políticos".

EXPECTATIVAS POSITIVAS DEL 2024

Cristina Maestre, ha reflexionado hoy sobre las perspectivas a nivel político de cara al año que comienza y ha afirmado que el Gobierno de Castilla-La Mancha representa el "foco de estabilidad que necesita nuestra tierra" para seguir avanzando en derechos sociales y en crecimiento económico.

"Para Castilla-La Mancha, es muy importante, y así lo han decidido los ciudadanos mediante su voto, la estabilidad. Somos una región a la que le gusta estar tranquila, que tiene muy claro lo que necesita para seguir avanzando y que premia y agradece esa estabilidad", ha aseverado Maestre.

Asimismo, ha reivindicado que el año 2023 ha concluido "aprobando unos presupuestos muy importantes", con "grandes inversiones", dotando al Gobierno "de la herramienta necesaria para seguir avanzando y creciendo como región".

"Para el próximo año, sin duda, el Gobierno de Castilla-La Mancha va a seguir centrado en esa consolidación económica y en la consolidación de los derechos que se verán fortalecidos con ese presupuesto para impedir que haya ni el más mínimo retroceso", ha afirmado, del mismo modo que ha señalado que en Castilla-La Mancha se abordará también "la financiación autonómica", una reivindicación "permanente" del Gobierno de Emiliano García-Page.

"Nosotros los castellanomanchegos vamos a reivindicar, y ahora más que nunca en el contexto del diálogo político que existe en España en torno a la financiación, que tienen que tenerse en cuenta cuestiones tan importantes como el envejecimiento de la población, que nos afecta en Castilla-La Mancha, la dispersión geográfica, que también nos afecta en Castilla-La Mancha, o tener núcleos de despoblación, pero que requieren la misma inversión que en núcleos urbanos de las grandes ciudades", ha afirmado Maestre.

"Tenemos que tener una financiación adecuada a esas necesidades y, por eso, el Gobierno de Castilla-La Mancha también va a estar muy activo y muy proactivo en la reivindicación y en la enumeración de propuestas", ha añadido.

ELECCIONES EUROPEAS EN 2024

Por último, en su condición de eurodiputada socialista, Maestre también ha querido hacer referencia a las perspectivas internacionales en vísperas de las elecciones europeas que se celebrarán en junio de 2024, reivindicando avances sociales en una legislatura "muy ambiciosa" y la respuesta de la Unión Europea en un periodo de grandes crisis.

Si bien, en este contexto, Maestre ha alertado de "una seria amenaza", que es "la extensión y el avance de los populismos antieuropeístas, que también están copados por la extrema derecha", y ha señalado que la ciudadanía de la Unión Europea tendrá que elegir en las próximas elecciones europeas entre "seguir apostando por el avance social y por el progreso" o "que siga avanzando la extrema derecha como está ocurriendo en el ámbito mundial".