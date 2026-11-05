PSOE Ciudad Real propone un pacto de campaña libre de insultos, amenazas y cualquier forma de violencia

La portavoz del PSOE provincial y hasta ahora diputada nacional, Cristina López Zamora. - PSOE

CIUDAD REAL 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE provincial y hasta ahora diputada nacional, Cristina López Zamora, ha propuesto al Partido Popular, Vox y Frente Amplio firmar un acuerdo por una campaña limpia en la provincia, tras condenar el lanzamiento de huevos durante el acto de Vox celebrado este miércoles en Ciudad Real, con Santiago Abascal, y que acabó afectando a profesionales de los medios de comunicación que estaban cubriendo la convocatoria.

En un comunicado, el PSOE hace un llamamiento al resto de partidos políticos para que esta campaña electoral se desarrolle desde el respeto y la convivencia, hablando de propuestas y confrontando ideas, y dejando a un lado los insultos, las amenazas y cualquier forma de violencia, "venga de donde venga y se dirija contra quien se dirija".

Un compromiso para que los candidatos y candidatas, y representantes de todas las formaciones eviten los insultos personales, rechacen públicamente las descalificaciones dirigidas contra sus adversarios y condenen cualquier acto vandálico, independientemente de quién lo sufra.

López Zamora ha ofrecido sentarse mañana mismo con el resto de partidos para firmar este compromiso, con el objetivo de que la provincia de Ciudad Real dé ejemplo de respeto y convivencia política al resto de España.

Así, ha señalado que es necesario rebajar la tensión que se está viviendo y ha subrayado que se puede defender cualquier idea política sin recurrir a los insultos ni a la violencia.

"No hay ninguna razón que justifique este tipo de comportamientos, independientemente de quién los sufra".

Asimismo, la portavoz socialista ha recordado que las sedes socialistas llevan tiempo sufriendo ataques vandálicos "muy desagradables".

Uno de los más recientes tuvo lugar en la agrupación local de Ciudad Real, donde rompieron cristales y aparecieron pintadas ofensivas, aunque no es la primera vez que esta sede sufre actos de este tipo, al igual que otras Casas del Pueblo de la provincia que también han sido objeto de ataques, ha afirmado.

"Ninguna diferencia política puede servir de excusa para atacar la sede de un partido o intimidar a quienes piensan de otra manera", ha remarcado.

Además, ha mencionado los insultos que cada vez se escuchan con más frecuencia en los actos políticos, como ocurrió este miércoles durante la visita de Abascal, cuando parte de los asistentes corearon en varias ocasiones 'Pedro Sánchez, hijo de puta'.

López Zamora ha condenado que, según ha señalado, los representantes políticos presentes respondieran con sonrisas en lugar de rechazar estos insultos, y ha lamentado que el PP de la provincia, que sí condenó el lanzamiento de huevos, no haya condenado los "fuertes insultos" dirigidos a la madre del presidente del Gobierno.

"A los extremistas los tenemos que confrontar con palabras, con ideas, con propuestas y con una defensa unánime de la democracia y la convivencia", ha señalado López Zamora, recordando que se puede discrepar de un adversario político sin perderle el respeto.

"La política debe servir para debatir, buscar soluciones y mejorar la vida de la gente, no para alimentar enfrentamientos", ha añadido.

En este sentido, la portavoz socialista ha recordado que el secretario general del PSOE provincial, José Manuel Caballero, ya expresó hace unas semanas, durante el acto de presentación de las candidaturas al Congreso y al Senado, el compromiso de los socialistas de Ciudad Real con una campaña limpia, en la que se hable de propuestas, de gestión y de lo que cada partido quiere hacer para mejorar la vida de las personas.

Por ello, López Zamora ha reiterado ese compromiso y ha invitado al resto de partidos a hacer lo mismo.

"Los ciudadanos merecen una campaña en la que se hable de sus problemas y de cómo solucionarlos, no de insultos ni de enfrentamientos, porque podemos tener ideas muy diferentes, pero eso no debe impedir que nos tratemos con respeto".

"Si todos compartimos estos principios, no debería haber ningún problema para sentarnos y firmar este acuerdo", ha planteado.

Por último, la portavoz socialista ha recordado que se han cumplido 50 años del inicio de la Transición democrática.

"Estamos conmemorando precisamente los 50 años de democracia y paz que este país ha vivido desde la Transición, y esos valores de respeto y convivencia deben seguir siendo los pilares sobre los que se desarrolle la actividad política democrática", ha concluido.