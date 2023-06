PSOE CLM estudia querellarse contra PP por "usar" a regantes de Rus-Valdelobos: "Ser sinvergüenza no puede salir gratis"

TOLEDO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los servicios jurídicos del PSOE de Castilla-La Mancha estudiarán la posibilidad de presentar una querella contra el PP, al considerar que ha sido esta formación y, por ende, su líder Paco Núñez el que ha "impulsado" las querellas que, con argumentos "falsos", la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas Rus-Valdelobos presentó contra el Gobierno regional.

Los socialistas castellanomanchegos han reaccionado de este modo después de que la Sección 4 de la Audiencia Nacional haya acordado desestimar íntegramente el recurso de apelación que dicha comunidad de regantes, con sede en San Clemente, interpuesto tras la inadmisión a trámite el pasado mes de marzo de una querella presentada el pasado 31 de diciembre en la que acusaban de fraude al Gobierno regional por lo que entendían una malversación de más de 1.200 millones de euros de fondos europeos.

Ha sido el presidente del Grupo Parlamentario en las Cortes regionales, Fernando Mora, el que en rueda de prensa ha valorado que, de forma definitiva, se le haya dicho a esta comunidad de regantes, "mejor dicho a Paco Núñez, que es el que ha estado detrás de esta historia, que se desestima íntegramente el recurso de apelación formulado por la representación procesal de esa comunidad de regantes".

"Esto de usar a terceros para presentar querellas vía penal contra un candidato en época electoral y que esa denuncia sea falsa y por tres veces la Audiencia Nacional haya dicho que es falso, y en uno de esos autos diga que esto era un proceso inquisitorial que no tenía ningún tipo de fundamento, nos hace pensar que las cosas no pueden caer en saco roto", ha apuntado.

"En política vale todo, menos la sinvergonzonería", ha advertido Mora, que ha lamentado que la pasada ha sido la "campaña más sucia en el ámbito de lo personal, no de lo político, contra el candidato del PSOE", añadiendo que esta querella, que la Audiencia Nacional archiva, "es un buen testimonio".

"Hay gente que, desde luego, no sé para que entra en política, cuando la política es algo que debe velar por el interés general y no por el interés particular de nadie, y menos utilizando elementos y argumentos falsos y torticeros, presentándolos justamente en campaña electoral sobre hechos acaecidos a lo largo de varias décadas", ha denunciado el presidente de los parlamentarios socialistas, que también ha reprochado a los 'populares' que excluyeran la legislatura en la que ellos gobernaron, la del 2011-2015.

"Más burdo y más infame no puede ser. ¿Hasta dónde vamos a llegar?. Ya no solo vamos a decir al señor Núñez que pida perdón, que debiera de hacerlo, sino que Núñez debiera reprobarse a sí mismo, y decir que no es una persona válida para estar en política", ha considerado.

"Es malo que el PP haya usado a una comunidad de regantes para esto y peor todavía que alguien se haya ofrecido a ser utilizado políticamente en algo que no favorece ni a la comunidad de regantes ni desde luego a ningún ciudadano. Ser sinvergüenza no puede salir gratis. El Código Penal debiera establecer de forma firme y clara condenas a quienes presenten querellas falsas, porque desde luego lo que se produce es un verdadero delito y un atentado contra la vulnerabilidad de las personas", ha insistido.

Preguntado sobre si esa de demanda que el PSOE presentará será contra los regantes, contra el PP o contra el propio Núñez, Fernando Mora tan solo ha dicho que estudiarán la interposición de esa querella, para ver cómo articularla y fundamentarla.

"Lo que no vamos a hacer es presentar querellas falsas y sin fundamento como ellos han hecho", ha concluido.