PSOE C-LM lamenta que Casado se reúna con regantes murcianos para perpetuar el trasvase

Actualizado 08/12/2018 15:40:13 CET

TOLEDO, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha criticado este sábado que el presidente del PP, Pablo Casado, "con el silencio cómplice" del líder regional de los 'populares', Francisco Núñez, "se reúne con los regantes murcianos para ofrecerles todo su apoyo en contra de los intereses de Castilla-La Mancha, con la intención de perpetuar el trasvase".

"Cada día es más evidente que el PP no defenderá nunca los intereses de Castilla-La Mancha en materia de agua", ha advertido Fernández, quien ha apuntado que "existen otras alternativas hídricas para Levante" y "podría haber un pacto nacional del agua si se hablara realmente en serio".

Sin embargo, ha lamentado que "al PP solo le interesan los votos, no le interesa la justicia, no le importa que el Tajo siga hecho una cloaca, no le importa que haya muchos pueblos de Castilla-La Mancha que ven pasar el agua por delante de sus ojos y no la pueden ni tocar", ha informado el PSOE en un comunicado.

"En esta tierra, necesitamos unidad y quien reacciona permanentemente a esa unidad es Nuñez y el PP de Castilla-La Mancha con un silencio cómplice que, lógicamente, es muy elocuente y que deja muy claro con quienes están y, desde luego, no están con los intereses de nuestra tierra", ha aseverado.